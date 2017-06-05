Предложения южноуральцев войдут в Стратегию 2035

Чтобы участвовать, нужно зайти на сайт областного Минэконома и ответить на 21 вопрос.

Первая часть касается социального статуса, семейного положения и уровня дохода, далее авторы просят оценить текущее положение дел в Челябинской области, а в третьей части — высказать предложения по проекту Стратегии 2035. Анкеты можно заполнить не только в электронном виде, но и в печатном — они есть в многофункциональных центрах.

Согласно распоряжению губернатора, документ должен быть разработан до конца года, затем он пройдет обязательную процедуру общественного обсуждения и согласования. В окончательном варианте Стратегия должна быть утверждена к концу 2018 года.