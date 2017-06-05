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16:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Предложения южноуральцев войдут в Стратегию 2035

Южноуральцы могут высказать свои предложения по улучшению жизни в регионе до конца июня — областное правительство продлило срок анкетирования, итоги которого повлияют на формирование Стратегии 2035, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Чтобы участвовать, нужно зайти на сайт областного Минэконома и ответить на 21 вопрос.

Первая часть касается социального статуса, семейного положения и уровня дохода, далее авторы просят оценить текущее положение дел в Челябинской области, а в третьей части — высказать предложения по проекту Стратегии 2035. Анкеты можно заполнить не только в электронном виде, но и в печатном — они есть в многофункциональных центрах.

Согласно распоряжению губернатора, документ должен быть разработан до конца года, затем он пройдет обязательную процедуру общественного обсуждения и согласования. В окончательном варианте Стратегия должна быть утверждена к концу 2018 года.

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