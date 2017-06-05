Парламентарии Башкирии законодательно вернут компенсации за детские сады

В соответствии с ним предлагается вновь выплачивать из бюджета компенсации, которые жители республики получали ранее, оплачивая пребывание детей в государственных и муниципальных детских садах.

Напомним, что 30 января текущего года был принят инициированный Правительством республики Закон № 464-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», направленный на оказание адресной поддержки семьям. Согласно ему, право на компенсацию сохранялось только семьям, где средний доход на одного человека не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума.

«После принятия данного закона от населения поступило множество обращений с просьбами оставить компенсации для всех категорий граждан без учета их нуждаемости, поскольку для многих семей с маленькими детьми — это существенная поддержка. Принципиальную позицию занял глава республики Рустэм Хамитов, который дал поручение рассмотреть возможность дальнейшей выплаты компенсаций, — рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Совместно с Правительством мы прорабатывали этот вопрос. В итоге Правительством были найдены дополнительные источники доходов, позволяющие продолжить выплату компенсаций. На ближайшем заседании будут рассмотрены соответствующие изменения закона, благодаря которым компенсации вновь будут получать все семьи. Надеюсь, депутаты единогласно поддержат этот проект».