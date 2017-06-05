Запретить продажу разливного пива в магазинах при жилых домах в Братске предложил мэр

В Братске мэр предложил запретить продажу разливного пива в магазинах, которые расположены в жилых домах. За последние два года количество таких точек увеличилось. Сейчас их около 100.

И полицейские постоянно выявляют факты продажи алкоголя после 21:00. По мнению Сергея Серебренникова, запрет на продажу пенного напитка на разлив поможет защитить интересы жильцов домов. Письмо с просьбой о разработке и принятии соответствующего законопроекта он направил губернатору.