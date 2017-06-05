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18:50 (мск), источник: Вести Иркутск

Запретить продажу разливного пива в магазинах при жилых домах в Братске предложил мэр

Запрет поможет защитить интересы жильцов.

В Братске мэр предложил запретить продажу разливного пива в магазинах, которые расположены в жилых домах. За последние два года количество таких точек увеличилось. Сейчас их около 100.

И полицейские постоянно выявляют факты продажи алкоголя после 21:00. По мнению Сергея Серебренникова, запрет на продажу пенного напитка на разлив поможет защитить интересы жильцов домов. Письмо с просьбой о разработке и принятии соответствующего законопроекта он направил губернатору.

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