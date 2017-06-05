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16:53 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Елизавета Солонченко и Александр Котельников рассматриваются местным отделением ЕР на пост главы Нижнего Новгорода

Елизавета Солонченко и Александр Котельников рассматриваются местным отделением партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде для выдвижения на пост главы города. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на конференции местного отделения партии 5 июня 2017 года.

Кандидатуру Елизаветы Солонченко предложил депутат городской Думы Владимир Аношкин. Кандидатуру гендиректора ОАО «Теплоэнерго» Александра Котельникова предложил исполнительный директор «Теплоэнерго», депутат Андрей Дранишников. Елизавета Солонченко при этом отметила, что местное отделение партии выдвигает кандидатуру, а согласовывать её будет генсовет «Единой России». «И это займёт некоторое время», — подчеркнула она. Делегаты конференции удалились на голосование.

Напомним, 24 мая ушел в отставку глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин. Елизавета Солонченко по Уставу стала и.о. главы города. При этом группа нижегородских депутатов из 40 человек направила обращение о ее официальном назначении, но Солонченко попросила Думу отложить этот вопрос на две недели, «чтобы пройти все необходимые согласования».

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