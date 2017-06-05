Елизавета Солонченко и Александр Котельников рассматриваются местным отделением ЕР на пост главы Нижнего Новгорода

Кандидатуру Елизаветы Солонченко предложил депутат городской Думы Владимир Аношкин. Кандидатуру гендиректора ОАО «Теплоэнерго» Александра Котельникова предложил исполнительный директор «Теплоэнерго», депутат Андрей Дранишников. Елизавета Солонченко при этом отметила, что местное отделение партии выдвигает кандидатуру, а согласовывать её будет генсовет «Единой России». «И это займёт некоторое время», — подчеркнула она. Делегаты конференции удалились на голосование.

Напомним, 24 мая ушел в отставку глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин. Елизавета Солонченко по Уставу стала и.о. главы города. При этом группа нижегородских депутатов из 40 человек направила обращение о ее официальном назначении, но Солонченко попросила Думу отложить этот вопрос на две недели, «чтобы пройти все необходимые согласования».