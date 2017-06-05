Бывший вице-министр занял пост в акимате Астаны
Управление экономики и бюджетного планирования Астаны возглавил 40-летний Ергали Егемберды, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт столичного акимата.
Управление экономики и бюджетного планирования Астаны возглавил 40-летний Ергали Егемберды, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт столичного акимата.
В разные годы получил образование в Казахской государственной юридической академии, Евразийском национальном университет им. Гумилева и в Бостонском университете. Стипендиат президентской программы «Болашак».
Квалифицированный экономист, Master of Science (Administrative studies with Financial Economics concentration). Кандидат политических наук.
Трудовую биографию начал в 1998 году главным специалистом департамента финансов города Астаны. В разные года занимал должности главного специалиста