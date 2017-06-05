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16:50 (мск), источник: Nur.kz

Бывший вице-министр занял пост в акимате Астаны

Управление экономики и бюджетного планирования Астаны возглавил 40-летний Ергали Егемберды, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт столичного акимата.

Источник: Nur.kz

В разные годы получил образование в Казахской государственной юридической академии, Евразийском национальном университет им. Гумилева и в Бостонском университете. Стипендиат президентской программы «Болашак».

Квалифицированный экономист, Master of Science (Administrative studies with Financial Economics concentration). Кандидат политических наук.

Трудовую биографию начал в 1998 году главным специалистом департамента финансов города Астаны. В разные года занимал должности главного специалиста государственно-правового отдела аппарата акима города Астаны, начальника отдела генеральной дирекции свободной экономической зоны «Астана — новый город», заместителя начальника управления торговли города и заместителя акима района Сарыарка.

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