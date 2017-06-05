Представитель Юревича: сообщения об аресте акций «Макфы» — полный бред

Адвокат Евгений Еремеев считает, что подобные обеспечительные меры в отношении имущества отца экс-губернатора юридически несостоятельны и потому едва ли возможны.

Заочный арест бывшего губернатора Челябинской области спровоцировал слухи о судьбе его бизнес-активов.

В частности, один из источников в предпринимательском сообществе сегодня сообщил о том, что на акции агропромышленного холдинга «Макфа», принадлежащего семье Михаила Юревича, был наложен арест. Это делает невозможными любые операции с акциями, в том числе их продажу.

Скорее всего, предполагает источник, это является обеспечительной мерой в рамках уголовного дела по обвинения Михаила Юревича в получении взяток на сумму 3,4 миллиарда рублей, полученных им за покровительство фирмам, проводившим дорожные работы в 2011—2014 годах. Практически одновременно распространился слух о том, что правоохранительные органы интересуются местопребыванием Валерия Юревича, отца экс-губернатора и владельца 70-процентного пакета акций ОАО «Макфа».

При этом подчеркивается, что Валерий Юревич не является фигурантом уголовного дела, поэтому интерес к его местонахождению нельзя воспринимать как розыскные мероприятия.

Официальный представитель Михаила Юревича Юлия Бобылева назвала информацию об аресте акций «Макфы» откровенным «вбросом», дав понять, что источники подобной информации заинтересованы в дестабилизации работы предприятия: «Надо понимать, что там, где говорят про арест акций, у предприятия начинаются проблемы с банками и контрагентами. Но это полный бред. С акциями ничего не происходит. Предприятие работает, активно развиваются экспортные поставки, полным ходом идет подготовка к 80-летию предприятия».

Что касается Валерия Юревича, Юлия Бобылева пояснила, что в настоящее время он вместе с супругой находится на отдыхе.

Свое мнение высказал Евгений Еремеев, адвокат Алексея Чуркина и Маргариты Бутаковой, подозреваемых в пособничестве при передаче взяток бывшему губернатору: «Юридически арест акций, которые принадлежат членам семьи Михаила Юревича, просто не возможен. У следствия нет оснований утверждать, что эти акции были получены преступным путем, кроме того, и любые иные предусмотренные в законе обстоятельства, делающие возможным наложение ареста на имущество, также не применимы к данной ситуации. Таким образом, если это все же будет сделано, это будет прямым нарушением действующего законодательства».

Как сообщал ранее ФедералПресс, в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича возбуждено уголовное дело. По данным следствия, с января 2011 по январь 2014 года, занимая пост губернатора Челябинской области, Юревич получил от южноуральских предпринимателей взятку в сумме не менее 3,4 миллиарда рублей за действия, входящие в его полномочия, а также за общее покровительство при проведении дорожных работ на территории области.

За посредничество в получении взятки задержан Андрей Чуркин, директор московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощника депутата Государственной Думы РФ Вадима Белоусова. В настоящее время Чуркин находится под стражей. Также следствием была задержана и допрошена Маргарита Бутакова, бывший главный бухгалтер «Макфы», теща Вадима Белоусова, делового партнера Михаила Юревича, депутата Госдумы. Ей также инкриминируется посредничество в получении взяток. После допроса Бутакова была отпущена под подписку о невыезде.