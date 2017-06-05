Выборы главы Нижнего Новгорода могут быть перенесены с 7 на 21 июня

При этом она выразила сомнение в том, что они успеют сделать это за один день — 6 июня. И в случае, если Генсовет не успеет выразить свое мнение, депутаты Гордумы будут обсуждать возможность переноса выборов главы города с 7 июня на 21 июня, когда состоится очередное заседание городской Думы.

«Изначально мы хотели провести конференцию местного отделения 1 июня, но отказались от данной идеи, так как эта дата была неудобной для многих делегатов. И тогда нам пришлось проводить ее 5 июня за два дня перед назначенным внеочередным заседанием Гордумы. Я сомневаюсь, что Генсовет сумеет уже 6 июня выразить свое мнение по поводу выдвинутой нижегородским отделением кандидатуры. Будем обсуждать с депутатами возможность провести выборы 21 июня», — сказала врио главы города Солонченко.

В настоящее время делегаты конференции принимают участие в голосовании за утверждение кандидатуры от местного отделения партии на пост главы города. Выдвинуто всего две кандидатуры: врио главы города Елизаветы Солонченко и гендиректора ОАО «Теплоэнерго» Александра Котельникова.

Изначально вопрос избрания нового главы Нижнего Новгорода планировалось рассмотреть Гордумой 7 июня.

Отмечалось, что перед участием в выборах на пост главы Нижнего Новгорода кандидатура Елизаветы Солонченко должна пройти согласование в «Единой России».

Напомним, на заседании Думы 24 мая приняли отставку главы города Ивана Карнилина.