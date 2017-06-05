Мосгордума направит в мэрию рекомендации по созданию вытрезвителей

«Только сама система исполнительной власти может определиться, на базе какого департамента должна быть создана система вытрезвителей. И депутаты направят соответствующее обращение и свои рекомендации столичному правительству», — заявил депутат Мосгордумы Александр Семенников на совместном заседании трех профильных комиссий в понедельник.

Семенников считает, что вытрезвители должны быть оборудованы постами полиции или Росгвардии.

«От 7−35% от всех поступивших в больницы города — это люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Они создают угрозу и врачам, и другим пациентам, есть случаи нападения на врачей», — сказал он.

Другой депутат Людмила Стебенкова считает, что «логично создать вытрезвители на базе наркодиспансеров». «Мы готовы принять самое активное участие в разработке системы вытрезвителей в Москве и направить свои рекомендации правительству. Сейчас встает вопрос, на базе какого департамента будет создаваться система? Будет ли это департамент здравоохранения или соцзащиты? Очевидно, что это должно быть госучреждение, потому что люди туда поступают разные, иногда не совсем обеспеченные», — сказала она.

При этом Стебенкова выразила мнение, что сегодня ни система здравоохранения, ни полиция не очень хотят, чтобы вытрезвители были им подконтрольны.