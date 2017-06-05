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18:43 (мск), источник: НТА-Приволжье

Елизавета Солонченко утверждена конференцией «ЕР» кандидатом на пост главы Нижнего Новгорода

После утверждения местным отделением «Единой России» кандидатуры, она должна быть утверждена также и Генсоветом партии в Москве.

Елизавета Солонченко утверждена конференцией «ЕР» кандидатом на пост главы Нижнего Новгорода. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на конференции местного отделения партии «Единая Россия» 5 июня, членами конференции для рассмотрения было выдвинуто две кандидатуры на пост главы города — врио главы города Елизаветы Солонченко и гендиректора ОАО «Теплоэнерго» Александра Котельникова.

За кандидатуру Солонченко проголосовали 463 из 497 делегатов конференции. В то же время кандидатуру Котельникова поддержали 30 человек.

Обращаясь к собравшимся, Елизавета Солонченко поблагодарила своих коллег за поддержку. Она отметила, что сделает все возможное на благо города, если ее выберут депутаты Думы, окажет активное содействие в реализации проектов партии.

После утверждения местным отделением «Единой России» кандидатуры, она должна быть утверждена также и Генсоветом партии в Москве.

Ранее сообщалось, что в этой связи выборы главы города могут быть перенесены с 7 на 21 июня.

Изначально вопрос избрания нового главы Нижнего Новгорода планировалось рассмотреть Гордумой 7 июня.

Напомним, на заседании Думы 24 мая приняли отставку главы города Ивана Карнилина.

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