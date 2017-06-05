Еда, футбол и авиация: последствия конфликта Катара с соседями

Источник: AFP 2017

Население Катара — всего 2,7 миллиона человек, но влияние этой страны на северо-восточном берегу Аравийского полуострова несоразмерно ее скромным размерам.

Источник: Русская служба Би-би-си

Катар известен в мире благодаря своей национальной авиакомпании Qatar Airways, международному телеканалу «Аль-Джазира», а также благодаря спорту — эмират примет Чемпионат мира по футболу 2022 года, а также спонсирует «Барселону» — самый известный футбольный клуб в мире.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.055555555555557% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BU1OVYhliay/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-02T09:09:08+00:00">Июн 2 2017 в 2:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Логотип Qatar Airways на футболке игроков "Барселоны"

В столице Катара Дохе в последние годы было построено множество небоскребов, в которых открыли свои офисы некоторые транснациональные компании. Разрыв отношений с Саудовской Аравией и ее союзниками грозит Катару негативными последствиями. Авиакомпания Etihad Airways, летающая из Абу-Даби, и базирующаяся в Дубае Emirates, с утра вторника прекратят рейсы в Катар. У каждой из них есть по четыре ежедневных рейса в Доху и обратно. Также по этому маршруту перестанет летать бюджетная авиакомпания FlyDubai, и за ней могут последовать бахрейнская Gulf Air и египетская Egyptair. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет приняли решение прекратить авиасообщение с Катаром и закрыть свое воздушное пространство для катарских самолетов.

Источник: AFP 2017

Для Qatar Airways это чревато серьезными убытками. Во-первых, ей придется отменить десятки ежедневных рейсов в Дубай, Абу-Даби, Эр-Рияд и Каир. Во-вторых, что еще важнее, закрытие обширных участков воздушного пространства региона вынуждает авиакомпанию менять маршруты полетов.

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Длительность многих рейсов неизбежно увеличится, и это является серьезной проблемой для перевозчика: это повышает затраты на топливо и может вызвать недовольство пассажиров. Qatar Airways привлекает пассажиров не столько поездками непосредственно в Катар, сколько возможностью летать из Европы в Азию или Австралию с удобной пересадкой в Дохе. «Если путешествие в Европу, которое раньше занимало шесть часов, теперь будет продолжаться восемь-девять часов из-за необходимости менять маршруты, это будет гораздо менее привлекательно для пассажиров, и они обратятся к другим перевозчикам», — говорит директор консалтинговой компании Cornerstone Global Ганем Нусейбе. Продукты подорожают Значительную часть территории Катара занимает пустыня. В пустынной стране трудно производить продукты питания, а для Катара ситуация усугубляется тем, что его единственная сухопутная граница — с Саудовской Аравией.

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Каждый день эту границу пересекают сотни грузовиков, и одной из главных категорий грузов является продовольствие. До 40% продуктов питания поступает в Катар именно по этому маршруту. Теперь Саудовская Аравия решила закрыть границу, после чего доставлять продовольствие в Катар придется либо по морю, либо по воздуху. «Это немедленно приведет к инфляции и напрямую затронет жизнь нормальных людей в Катаре, — поясняет Нусейбе. — Если всё значительно подорожает, то катарский народ начнет оказывать давление на правящую семью, требуя либо смены руководства, либо смены курса». Также, по его словам, небогатые катарцы еженедельно, а то и ежедневно ездят в Саудовскую Аравию закупаться продуктами, которые там стоят дешевле. После закрытия границы это станет невозможно. Строительство затормозится В Катаре в настоящее время реализуется целый ряд крупномасштабных строительных проектов, связанных с Чемпионатом мира по футболу 2022 года: в частности, здесь строится комплекс медицинских учреждений, метро и восемь стадионов.

Основные строительные материалы ввозятся по морю, но и по суше тоже — из той же Саудовской Аравии. Закрытие саудовской границы, так же как и с продовольствием, приведет к задержкам и росту цен. Катарский строительный комплекс и так испытывает дефицит стройматериалов. Перекрытие саудовского маршрута усугубит проблему. Если закрытие воздушных пространств и сухопутной границы продлится долго, график подготовки к ЧМ-2022 будет скомкан, опасается Кристиан Ульрихсен, эксперт по странам Персидского залива из американского Института Бейкера. Трудовые ресурсы Власти Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна также запретили своим гражданам поездки в Катар, проживание в этой стране и даже транзит. Те, кто уже находится в Катаре, обязаны покинуть эмират в течение 14 дней.

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Такой же срок отводится катарцам, находящимся в Саудовской Аравии, ОАЭ или Бахрейне на то, чтобы покинуть территорию этих стран. Впрочем, более серьезные последствия будут в том случае, если аналогичные меры предпримет Египет. Согласно недавнему исследованию, в Катаре живет порядка 180 тысяч египтян — это не только строители, но и врачи, инженеры и юристы. Потеря такой квалифицированной рабочей силы создаст проблемы для международных компаний, имеющих представительства в Катаре. Сделки в Катаре уже срываются. У многих фирм из стран Залива есть присутствие в Катаре, в том числе и в сфере розничной торговли. Их магазины, вероятно, закроются, по крайней мере временно, полагает Нусейбе. А крупнейший саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» уже отказался от спонсорства Qatar Airways. Саймон Аткинсон Би-би-си