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17:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Еда, футбол и авиация: последствия конфликта Катара с соседями

Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром. Что это может означать для катарской экономики и для тех, кто ведет бизнес в этой стране?

Источник: AFP 2017

Население Катара — всего 2,7 миллиона человек, но влияние этой страны на северо-восточном берегу Аравийского полуострова несоразмерно ее скромным размерам.

Источник: Русская служба Би-би-си

Катар известен в мире благодаря своей национальной авиакомпании Qatar Airways, международному телеканалу «Аль-Джазира», а также благодаря спорту — эмират примет Чемпионат мира по футболу 2022 года, а также спонсирует «Барселону» — самый известный футбольный клуб в мире.

Логотип Qatar Airways на футболке игроков "Барселоны"

В столице Катара Дохе в последние годы было построено множество небоскребов, в которых открыли свои офисы некоторые транснациональные компании.

Разрыв отношений с Саудовской Аравией и ее союзниками грозит Катару негативными последствиями.

Авиакомпания Etihad Airways, летающая из Абу-Даби, и базирующаяся в Дубае Emirates, с утра вторника прекратят рейсы в Катар. У каждой из них есть по четыре ежедневных рейса в Доху и обратно.

Также по этому маршруту перестанет летать бюджетная авиакомпания FlyDubai, и за ней могут последовать бахрейнская Gulf Air и египетская Egyptair.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет приняли решение прекратить авиасообщение с Катаром и закрыть свое воздушное пространство для катарских самолетов.

Источник: AFP 2017

Для Qatar Airways это чревато серьезными убытками. Во-первых, ей придется отменить десятки ежедневных рейсов в Дубай, Абу-Даби, Эр-Рияд и Каир.

Во-вторых, что еще важнее, закрытие обширных участков воздушного пространства региона вынуждает авиакомпанию менять маршруты полетов.

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Длительность многих рейсов неизбежно увеличится, и это является серьезной проблемой для перевозчика: это повышает затраты на топливо и может вызвать недовольство пассажиров.

Qatar Airways привлекает пассажиров не столько поездками непосредственно в Катар, сколько возможностью летать из Европы в Азию или Австралию с удобной пересадкой в Дохе.

«Если путешествие в Европу, которое раньше занимало шесть часов, теперь будет продолжаться восемь-девять часов из-за необходимости менять маршруты, это будет гораздо менее привлекательно для пассажиров, и они обратятся к другим перевозчикам», — говорит директор консалтинговой компании Cornerstone Global Ганем Нусейбе.

Продукты подорожают

Значительную часть территории Катара занимает пустыня. В пустынной стране трудно производить продукты питания, а для Катара ситуация усугубляется тем, что его единственная сухопутная граница — с Саудовской Аравией.

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Каждый день эту границу пересекают сотни грузовиков, и одной из главных категорий грузов является продовольствие. До 40% продуктов питания поступает в Катар именно по этому маршруту.

Теперь Саудовская Аравия решила закрыть границу, после чего доставлять продовольствие в Катар придется либо по морю, либо по воздуху.

«Это немедленно приведет к инфляции и напрямую затронет жизнь нормальных людей в Катаре, — поясняет Нусейбе. — Если всё значительно подорожает, то катарский народ начнет оказывать давление на правящую семью, требуя либо смены руководства, либо смены курса».

Также, по его словам, небогатые катарцы еженедельно, а то и ежедневно ездят в Саудовскую Аравию закупаться продуктами, которые там стоят дешевле. После закрытия границы это станет невозможно.

Строительство затормозится

В Катаре в настоящее время реализуется целый ряд крупномасштабных строительных проектов, связанных с Чемпионатом мира по футболу 2022 года: в частности, здесь строится комплекс медицинских учреждений, метро и восемь стадионов.

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Основные строительные материалы ввозятся по морю, но и по суше тоже — из той же Саудовской Аравии.

Закрытие саудовской границы, так же как и с продовольствием, приведет к задержкам и росту цен.

Катарский строительный комплекс и так испытывает дефицит стройматериалов. Перекрытие саудовского маршрута усугубит проблему.

Если закрытие воздушных пространств и сухопутной границы продлится долго, график подготовки к ЧМ-2022 будет скомкан, опасается Кристиан Ульрихсен, эксперт по странам Персидского залива из американского Института Бейкера.

Трудовые ресурсы

Власти Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна также запретили своим гражданам поездки в Катар, проживание в этой стране и даже транзит. Те, кто уже находится в Катаре, обязаны покинуть эмират в течение 14 дней.

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Такой же срок отводится катарцам, находящимся в Саудовской Аравии, ОАЭ или Бахрейне на то, чтобы покинуть территорию этих стран.

Впрочем, более серьезные последствия будут в том случае, если аналогичные меры предпримет Египет. Согласно недавнему исследованию, в Катаре живет порядка 180 тысяч египтян — это не только строители, но и врачи, инженеры и юристы. Потеря такой квалифицированной рабочей силы создаст проблемы для международных компаний, имеющих представительства в Катаре.

Сделки в Катаре уже срываются. У многих фирм из стран Залива есть присутствие в Катаре, в том числе и в сфере розничной торговли. Их магазины, вероятно, закроются, по крайней мере временно, полагает Нусейбе.

А крупнейший саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» уже отказался от спонсорства Qatar Airways.

Саймон Аткинсон

Би-би-си

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