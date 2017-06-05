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18:08 (мск), источник: ТАСС

Замгубернатора Курской области подозревается во взятке недвижимостью на 1 млн руб

По данным СК, Василий Зубков содействовал в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Заместитель губернатора Курской области Василий Зубков подозревается в получении взятки недвижимостью на 1 млн рублей от строительной компании. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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«По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений», — сообщила представитель СК.

Задержание Зубкова подтвердила и представитель региональной администрации Наталья Лымарь.

«Мы не комментируем, мы просто говорим, что факт есть, человек задержан», — сказала она ТАСС.

В секретариате администрации области отметили, что Зубков находится в командировке с 5 по 8 июня. СК, ФСБ и МВД по Курской области информацией также не располагают.

62-летний Василий Зубков курирует вопросы региональной безопасности, в том числе чрезвычайных ситуаций и пожаров. Также, по информации, размещенной на сайте областной администрации, координирует и контролирует Госинспекцию Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, Госинспекцию Стройнадзора региона. До прихода в областную администрацию Зубков возглавлял Главное управление МЧС по Курской области.

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