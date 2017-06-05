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19:32 (мск), источник: Интерфакс

Мосгордума в течение 20 дней примет решение о референдуме по сносу пятиэтажек

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Мосгоризбирком направит в Мосгордуму ходатайство столичного отделения партии «Альянс зеленых» о проведении городского референдума по реновации жилищного фонда. Соответствующее решение принято на заседании городской избирательной комиссии в понедельник.

Источник: Агентство «Москва»

Теперь депутаты Мосгордумы должны в течение 20 дней принять решение, являются ли предложенные вопросы для референдума соответствующими закону и можно ли их выносить на референдум. В случае если депутаты примут положительное решение, Мосгоризбирком зарегистрирует инициативную группу, которой необходимо будет собрать подписи в поддержку проведения референдума (2% от общего числа избирателей в Москве).

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«Альянс зеленых» предложил вынести на референдум лишь один вопрос: «Вы за проведение реновации жилищного фонда в Москве в соответствии законом города Москвы от 17.05.2017 N14 «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве?».

Вместе с тем, члены Мосгоризбиркома отказали в регистрации инициативной группы по проведению референдума партии «Союз горожан», которая намеревалась вынести на референдум четыре вопроса относительно реновации устаревшего жилищного фонда, так как на ходатайстве не были нотариально заверены подписи членов инициативной группы, что противоречит закону.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

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