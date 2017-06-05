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18:09 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В полиции Волгограда сменились начальники

5 июня личному составу Управления МВД России по Волгограду представили сразу четырех новых начальников.

Как стало известно ВДТВ, на должность заместителя начальника — начальника полиции УМВД назначен полковник полиции Алексей Кульченко.

Кульченко служит в органах внутренних дел с 1995 года. На новое место переведен с должности начальника отдела полиции № 6 УМВД России по Волгограду.

В должность заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД сегодня заступил полковник полиции Сергей Караулов. Он также служит в органах с 1995 года и, как и Кульченко, является выпускников Волгоградской академии МВД России. С 2011 года являлся командиром полка патрульно-постовой службы полиции УМВД.

Пост командира полка ППС УМВД занял подполковник полиции Владимир Рудаков. В органах внутренних дел служит с 1994 года. С 2011 года являлся командиром роты № 9 в составе полка ППС полиции УМВД России по Волгограду.

На должность начальника отдела полиции № 6 (Советский район) утвержден подполковник полиции Александр Гудков. В органах с 1999 года. С 2013 года занимал должность заместителя начальника отдела полиции № 6.

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