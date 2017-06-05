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18:45 (мск), источник: Интерфакс

МИД РФ заявил о возможных ответных мерах в связи со вступлением Черногории в НАТО

В МИДе заявили о продолжающейся в стране «антироссийской истерии».

Источник: AP 2017

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебной линией Подгорицы на фоне формального завершения процедуры вступления Черногории в НАТО.

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«Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в понедельник.

Ответственность за сложившуюся ситуацию, как заявили во внешнеполитическом ведомстве, целиком лежит на черногорской стороне.

«Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 года Российская Федерация предприняла симметричные шаги в августе 2015 года», — отмечается в сообщении.

Сегодня Черногория официально станет 29-м членом Североатлантического альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном примет участие в церемонии передачи в госдепартаменте США в присутствии премьер-министра Черногории Душко Марковича документа о вступлении этой балканской республики в альянс.

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