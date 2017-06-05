МИД РФ заявил о возможных ответных мерах в связи со вступлением Черногории в НАТО

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебной линией Подгорицы на фоне формального завершения процедуры вступления Черногории в НАТО.

«Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в понедельник.

Ответственность за сложившуюся ситуацию, как заявили во внешнеполитическом ведомстве, целиком лежит на черногорской стороне.

«Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 года Российская Федерация предприняла симметричные шаги в августе 2015 года», — отмечается в сообщении.