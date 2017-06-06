И.о. ректора НижГМА Борис Шахов избран председателем общественного совета при Законодательном собрании Нижегородской области.

Как сообщает управление по работе со СМИ ЗС НО, 5 июня состоялось первое заседание Общественного совета при Законодательном собрании Нижегородской области.

В ходе мероприятия был избран председатель Общественного совета при Законодательном Собрании Нижегородской области. Им стал и.о. ректора НижГМА Борис Шахов. Заместителями председателя стали ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Евгений Чупрунов и председатель областной организации «Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса РФ» Нина Волкова.

«Новым шагом в направлении усиления общественного контроля и повышения прозрачности деятельности Законодательного собрания должна стать работа Общественного совета, в котором представлены ученые, активисты общественных организаций, профессиональные союзы и молодежь. Подобный совет при Законодательном собрании для нас не столько контролирующая структура, а коллега наряду с Общественной палатой области, Научно-консультативным советом и Молодежным парламентом. Мы постараемся выстроить эффективный двусторонний диалог с Общественным советом», — отметил председатель ЗС НО Евгений Лебедев.

На ближайшем заседании Общественный совет сформирует план своей работы.

СПРАВКА

Основная цель Совета — общественная оценка деятельности регионального парламента. Его деятельность направлена на формирование и развитие гражданского правосознания, обеспечение прозрачности и открытости деятельности Собрания и формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.