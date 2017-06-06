Власти Самары продолжают борьбу с незаконной рекламой

В Самаре продолжается работа по выявлению и последующему сносу незаконных рекламных конструкций, сообщает администрация областного центра.

На 1 июня текущего года демонтировано 52 незаконных рекламных конструкции размером 3×6 м. В отношении остальных выданы предписания, и работы по демонтажу производятся в соответствии с утвержденным графиком.

В понедельник, 5 июня, были демонтированы две незаконные рекламные конструкции, установленные на улице Солнечная, 50. Демонтаж занял около полутора часов, после чего не только щит, но и бетонное основание были отправлены на хранение. В течение месяца хозяин может забрать свою собственность.

«Физическое лицо должно оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, юридическое — от 500 тысяч рублей. Как правило, желающих заплатить штраф не находится, поэтому демонтированные конструкции обычно утилизируются», — рассказал заместитель руководителя отдела организации торгов, выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии Дмитрий Рязанов.

По его словам городские власти в наведении порядка на рекламном рынке, рассчитывают на полное содействие в этом деле со стороны правоохранительных органов.

Всего в этом году на демонтаж незаконных рекламных конструкций выделено 4,3 млн рублей.