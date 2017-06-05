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19:16 (мск), источник: РИА Новости

Иран готов поставлять Катару еду на фоне эмбарго стран Персидского залива

ТЕГЕРАН, 5 июн — РИА Новости. Иран готов поставлять Катару все виды пищевой продукции на фоне прекращения поставок из стран Персидского залива в связи с дипломатическим скандалом, заявил Глава иранской Ассоциации по импорту агропродукции Реза Нурани.

Источник: Reuters

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

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«Мы готовы экспортировать все виды пищевых продуктов в Катар ввиду наложенных странами Персидского залива санкций», — цитирует иранское агентство Fars Нурани.

Ранее источники на рынке сообщили агентству Рейтер, что ОАЭ и Саудовская Аравия прекратили экспорт сахара в Катар. По данным агентства, Катар сильно зависит от поставок сахара из этих стран, всего в год импортируется чуть меньше 100 тысяч тонн. Особо высок спрос на сахар в идущий сейчас месяц поста Рамадан.

Ранее египетский новостной портал «Йоум7» со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщал, что жители Катара в понедельник спешно скупают продукты питания и питьевую воду. По данным портала, полки моментально пустеют после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия.

Как сообщил телеканал «Аль-Джазира», в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.

Комментарии
1
САНЯ ВЕТРОВ
Но это в духе Америки....обьявить изгоем...санкции...подтянуть "союзников желании попинать" и наблюдать как разворачивается гум.катастрофа...без еды и воды..но при этом переживать за судьбы бородатых в Сирии убийц детей..
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