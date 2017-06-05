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19:39 (мск), источник: УНИАН

Имя Павла Шеремета внесли в Мемориал журналистам в Вашингтоне

В понедельник, 5 июня, имя Павла Шеремета внесено в Мемориал журналистам в Музее новостей «Newseum» в Вашингтоне (Соединенные Штаты Америки). Об этом говорится в сообщении Newseum, пишет «Украинская правда».

Источник: УНИАН

Шеремета внесли в мемориал как журналиста «Украинской правды» и «Радио Вести».

В мемориал также внесены имена еще 13 представителей СМИ, которые погибли в 2016 году: один из них погиб в Афганистане, 4 — в Сирии, двое в Ираке, а также в Ливии, Сомали, Бразилии, Мексике и Индии.

«В прошлом году журналисты столкнулись с беспрецедентной опасностью, поскольку часто стремились сообщать новости в странах, где свобода прессы находится под угрозой или где ее не существует. Журналисты, имена которых внесены в Мемориал, положили жизнь в усилиях служить обществу. Многие из журналистов продолжают работать после того, как подверглись нападению или столкнулись с угрозами смерти», — отметил исполнительный директор Института социокультурного многообразия при Институте Музея новостей Джин Полисински.

По состоянию на 5 июня в мемориал в Музее новостей внесены 2305 представителей СМИ со всего мира.

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

Авто принадлежало руководителю «Украинской правды» Алене Притуле, но ее в машине не было. Прокуратура квалифицировала гибель журналиста за ч.2 п 5 ст 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц). В СБУ ранее назвали четыре основные версии убийства Шеремета: профессиональная деятельность; враждебность в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации); покушение на Елену Притулу.

Журналисты «Следствие. Инфо» и международной сети OCCRP обнародовали фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета. Среди прочего, журналисты выяснили, что авто бывшего или настоящего сотрудника СБУ Игоря Устименко было замечено на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством журналиста. В СБУ заявили, что Устименко уволен из спецслужбы в апреле 2014 года. Нацполиция допросила Устименко.

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