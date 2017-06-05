Черногория официально стала членом НАТО

«Вступление Черногории служит свидетельством того, что двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят проводить реформы, необходимые для того, чтобы соответствовать высоким стандартам альянса, и готовы принимать все связанные с членством риски, обязательства и выгоды», — сказал Шеннон.

По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, который присутствовал на церемонии, присоединение Черногории к НАТО «хорошо для нее самой» и для стабильности на Западных Балканах. Согласно Североатлантическому (Вашингтонскому) договору, вступление страны в альянс происходит с передачей на хранение правительству США документа о ее присоединении к этому договору.

Два дня спустя, 7 июня, флаги Черногории будут подняты в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе, Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в бельгийском городе Монс и Стратегического командования НАТО по трансформации в Норфолке (штат Вирджиния) в США.

Решение о приглашении Черногории в НАТО было принято в декабре 2015 года. В мае текущего года министры иностранных дел стран-членов альянса подписали протокол о вступлении страны в организацию. Позже черногорский премьер в качестве наблюдателя впервые принял участие в саммите НАТО в Брюсселе.