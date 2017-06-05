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19:42 (мск), источник: РИА Новости

Черногория официально стала членом НАТО

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону. С этого момента Черногория официально стала членом Североатлантического альянса.

«Вступление Черногории служит свидетельством того, что двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят проводить реформы, необходимые для того, чтобы соответствовать высоким стандартам альянса, и готовы принимать все связанные с членством риски, обязательства и выгоды», — сказал Шеннон.

По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, который присутствовал на церемонии, присоединение Черногории к НАТО «хорошо для нее самой» и для стабильности на Западных Балканах.

Согласно Североатлантическому (Вашингтонскому) договору, вступление страны в альянс происходит с передачей на хранение правительству США документа о ее присоединении к этому договору.

Два дня спустя, 7 июня, флаги Черногории будут подняты в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе, Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в бельгийском городе Монс и Стратегического командования НАТО по трансформации в Норфолке (штат Вирджиния) в США.

Решение о приглашении Черногории в НАТО было принято в декабре 2015 года. В мае текущего года министры иностранных дел стран-членов альянса подписали протокол о вступлении страны в организацию. Позже черногорский премьер в качестве наблюдателя впервые принял участие в саммите НАТО в Брюсселе.

Как отмечают западные СМИ, присоединение Черногории завершит установление альянсом контроля над побережьем Адриатического моря, поскольку другие прибрежные страны — Италия, Словения, Хорватия и Албания — уже входят в НАТО. При этом оборонные расходы Черногории гораздо меньше, чем у любого из союзников.

Оппозиция во главе с движением Демократический фронт не признает принятого вне всенародного референдума решения о вступлении Черногории в НАТО и предупреждает о грозящей потере республикой своей внешнеполитической самостоятельности, а также ухудшении традиционных дружественных отношений с Москвой и Белградом.

Комментарии
3
Константин Живолуп
А почему Украину с такой скоростью в НАТО не примут?
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Александр Седельников
да всех в пыль сотрём если что - члены нато)
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А. Д.
Достаточно купить политика, привести его к власти и вуаля! Новый член нато. Но пока только член.
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