Черногория официально стала членом НАТО

«Вступление Черногории служит свидетельством того, что двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят проводить реформы, необходимые для того, чтобы соответствовать высоким стандартам альянса, и готовы принимать все связанные с членством риски, обязательства и выгоды», — сказал Шеннон.
По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, который присутствовал на церемонии, присоединение Черногории к НАТО «хорошо для нее самой» и для стабильности на Западных Балканах.
Согласно Североатлантическому (Вашингтонскому) договору, вступление страны в альянс происходит с передачей на хранение правительству США документа о ее присоединении к этому договору.
Два дня спустя, 7 июня, флаги Черногории будут подняты в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе, Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в бельгийском городе Монс и Стратегического командования НАТО по трансформации в Норфолке (штат Вирджиния) в США.
Решение о приглашении Черногории в НАТО было принято в декабре 2015 года. В мае текущего года министры иностранных дел стран-членов альянса подписали протокол о вступлении страны в организацию. Позже черногорский премьер в качестве наблюдателя впервые принял участие в саммите НАТО в Брюсселе.
Как отмечают западные СМИ, присоединение Черногории завершит установление альянсом контроля над побережьем Адриатического моря, поскольку другие прибрежные страны — Италия, Словения, Хорватия и Албания — уже входят в НАТО. При этом оборонные расходы Черногории гораздо меньше, чем у любого из союзников.
Оппозиция во главе с движением Демократический фронт не признает принятого вне всенародного референдума решения о вступлении Черногории в НАТО и предупреждает о грозящей потере республикой своей внешнеполитической самостоятельности, а также ухудшении традиционных дружественных отношений с Москвой и Белградом.