Савченко заявила, что украинские политики ведут себя в Европе как нищие

«Внешняя политика не должна иметь для Украины решающее значение. К сожалению, наши политики рассчитывают, что всю жизнь нас будет кормить Европа. Но если политики не будут иметь поддержки внутри страны, не будут с ними считаться также за рубежом», — заявила Савченко в интервью польской газете Rzeczpospolita.

В связи с этим она привела в пример президента России Владимира Путина. «Путин не является любимым в мире… Но имеет поддержку в России. С ним считается весь мир», — сказала украинский депутат.

«Наши политики выглядят как нищие в Европе, и это очень унизительно для моего народа», — подчеркнула она.

При этом Савченко вновь опровергла обвинения в том, что является «агентом Кремля», добавив, что опасается за свою жизнь. «У нас, к сожалению, очень много подлых политиков, и их высказывания также являются отвратительными. Это популисты, люди со сгнившей душой, продажные. Обвинения, что я агент Кремля, — чушь», — заявила она.

«Система борется со мной всеми возможными методами. Речь идет не только о направленной против меня пропаганде, но не исключаю даже физического уничтожения», — сказала Савченко, подчеркнув, что у нее нет секретов перед своим народом. Она отметила, что предлагала пройти проверку на детекторе лжи. «Сотрудники СБУ (Службы безопасности Украины) описали меня следующим образом: тип личности не подходит для вербовки», — заключила депутат.