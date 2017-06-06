Воронежский губернатор призвал чиновников поощрять раздельный сбор мусора

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев призвал представителей власти поддерживать инициативы воронежцев по раздельному сбору бытовых отходов. Заявление прозвучало на встрече главы региона со студентами Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) имени Морозова — участниками экологической акции «Чистый берег» в понедельник, 5 июня.

Студентка лесного факультета ВГЛТУ Анастасия спросила губернатора, появятся ли в Воронеже контейнеры для раздельного сбора мусора. Глава региона ответил, что разделение бытовых отходов должно стать инициативой воронежцев, а власти будут эти инициативы поддерживать.

— Я считаю, что раздельный сбор мусора нужно сделать модным и думать, как это поощрять, чтобы инициативы шли снизу. А наше дело помочь установкой контейнерных площадок. Тема экологии с каждым годом становится все актуальнее. Очень хорошо, что запрос идет именно от людей, есть волонтеры, появилось много общественников. Например, сегодня мы поощрили студентов, которые добровольно вышли на акцию «Чистый берег» и приводили в порядок наше водохранилище. Конечно, мы будем делать все, чтобы контакт власти и общественных движений продолжался, и чтобы любые проекты, связанные с нарушением экологического баланса, были под контролем общественных организаций, — сказал Алексей Гордеев.

Руководитель облдепартамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин отметил, что особенно важно сортировать отходы на опасные и неопасные.

— Бытовые отходы содержат ртутьсодержащий хлам, батарейки. Мы провели совещание и сейчас готовим предложение по установке специальных контейнеров, — рассказал Алексей Карякин.

Справка РИА «Воронеж»

Акция «Чистый берег» проводится в России ежегодно с 2014 года. Воронежская область активно поддерживает акцию — 26 мая 2017 года добровольцы убрали прибрежную территорию левого берега Воронежского водохранилища в районе Чернавского моста и Придаченской дамбы. От бытового мусора очистили более 3,5 га, собрали и вывезли 230 мешков мусора. В уборке участка приняли участие свыше 100 человек, в том числе студенты ВГЛТУ.