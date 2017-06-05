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22:21 (мск), источник: РБК

Сирийские повстанцы заявили о сбитом в 50 км от Дамаска военном самолете

Сирийские повстанцы в 50 км от Дамаска сбили сирийский военный самолет. Об этом сообщил Reuters представитель группировки «Львы восточной армии», которую поддерживает международная коалиция.

Источник: Reuters

«Мы сбили сирийский реактивный самолет в районе Тель Даква около Дамаска. Мы ищем пилота», — рассказал собеседник агентства.

Как отмечает Reuters, повстанческие СМИ распространили на своих сайтах фотографии останков пилота и самолета, которого, как утверждается, сбили сирийские повстанцы. Представитель другой повстанческой группировки заявил, что самолет был сбит тяжелым противовоздушным оружием, которое было поставлено из США.

По данным турецкого телеканала TRT World, самолет был российского производства. Ливанское агентство Al Masdar News уточняет, что повстанцы сбили самолет МиГ-21.

Сирийские военные пока никак не прокомментировали сообщения о сбитом самолете. Представители Центра мониторинга по соблюдению прав человека в Сирии, которые базируются в Лондоне, подтвердили факт крушения сирийского самолета в результате действий повстанцев, но не могли сказать, жив пилот или мертв.

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