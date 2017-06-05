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22:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Восьмая страна разорвала дипотношения с Катаром

Республика Маврикий объявила о разрыве дипломатических отношений с Республикой Катар. Как сообщает саудовский новостной портал Sabq, Порт-Луи поддерживает меры против Дохи, предпринятые Саудовской Аравией и другими государствами региона.

Источник: AFP 2017

Таким образом, островное государство Маврикий стало восьмой страной, разорвавшей дипотношения с Катаром из-за подозрений в поддержке терроризма.

Ранее 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия и Мальдивская Республика.

Позднее в Иране сообщили, что готовы начать поставки пищевой продукции в Катар на фоне введения ограничений со стороны ряда арабских государств. По словам главы Ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Ирана Резы Нурани, продукты могут быть ввезены уже через 12 часов.

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