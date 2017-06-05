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23:23 (мск), источник: РИА Новости

Израиль продолжит контролировать земли палестинцев, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июн — РИА Новости. Израиль при любом варианте урегулирования с палестинцами сохранит военный контроль над всеми землями к западу от реки Иордан, которыми он овладел ровно полвека назад, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

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Он выступил на государственной церемонии по случаю 50-летия Шестидневной войны 1967 года — конфликта, триумфального для израильтян, но породившего проблемы, которые не решены по сей день.

«Мы стремимся к миру с нашими соседями, настоящему миру, миру, который продержится поколения. По этой причине при любом варианте урегулирования или без такового мы сохраним военный контроль над всей территорией к западу от реки Иордан», — сказал Нетаньяху.

Он повторил обращенное к палестинцам требование признать Израиль государством еврейского народа. «Таковы основы мира, и их отрицание — это то, что мешает этот мир достичь», — добавил премьер-министр.

По итогам Шестидневной войны, которая шла с 5 по 10 июня 1967 года, израильтяне отбили у иорданцев Западный берег и Восточный Иерусалим, у египтян — Синайский полуостров и сектор Газа, у сирийцев — Голанские высоты. Боевые действия против арабских соседей тогда начал Израиль, предвосхищая неминуемую, как считается, военную агрессию с их стороны.

Принадлежность оккупированного Западного берега реки Иордан и аннексированного Восточного Иерусалима с историческим центром города и святынями трех монотеистических религий остается предметом палестино-израильского конфликта, решить который пытается далеко не первое поколение мировых лидеров.

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