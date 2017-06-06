Антон Алиханов: Мы, как добрые соседи, готовы помочь Литве с забором

«У нас металл производится в достаточных объемах, — заявил он.— Если у коллег вдруг возникнут какие-то ограничения с материалами, будь то кирпич или железо, пожалуйста, милости просим, мы рады будем помочь нашим соседям».

Антон Алиханов отметил, что заграждение не создаст неудобств жителям Калининградской области, так как на границе стабильно работают пункты перехода.