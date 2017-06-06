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09:43 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов: Мы, как добрые соседи, готовы помочь Литве с забором

Глава региона Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировал начало строительства Литвой забора на границе с Калининградской областью.

Источник: Вести - Калининград

«У нас металл производится в достаточных объемах, — заявил он.— Если у коллег вдруг возникнут какие-то ограничения с материалами, будь то кирпич или железо, пожалуйста, милости просим, мы рады будем помочь нашим соседям».

Антон Алиханов отметил, что заграждение не создаст неудобств жителям Калининградской области, так как на границе стабильно работают пункты перехода.

«Мы рассчитываем на развитие добрососедских отношений с нашими соседями, поэтому каких-то особых смыслов и символов мы со своей стороны не хотели бы видеть», — цитирует ТАСС врио губернатора Калининградской области.

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