Антон Алиханов: Мы, как добрые соседи, готовы помочь Литве с забором
Глава региона Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировал начало строительства Литвой забора на границе с Калининградской областью.
Глава региона Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировал начало строительства Литвой забора на границе с Калининградской областью.
«У нас металл производится в достаточных объемах, — заявил он.— Если у коллег вдруг возникнут
Антон Алиханов отметил, что заграждение не создаст неудобств жителям Калининградской области, так как на границе стабильно работают пункты перехода.
«Мы рассчитываем на развитие добрососедских отношений с нашими соседями, поэтому