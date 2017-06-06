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00:14 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ узнали о выплате Катаром миллиарда долларов террористам

Власти Катара выплатили международным террористам миллиард долларов за освобождение из плена членов королевской семьи, захваченных на юге Ирака. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Financial Times со ссылкой на полевых командиров и правительственных лиц в регионе.

По утверждению издания, сделка состоялась в апреле. Деньги пошли на выкуп 26 человек, взятых в заложники в ходе соколиной охоты, и на вызволение 50 военных, захваченных джихадистами в Сирии.

Официальная Доха отрицает поддержку террористов, однако источник, близкий к правительству эмирата, подтвердил газете факт перевода неких денег. При этом он не в курсе точной суммы, и не знает, куда именно пошли деньги. Источники с обеих сторон, участвовавшие в переговорах по освобождению, утверждают, что деньги пошли на выплаты группировке «Тахрир аш-Шам», ранее известной как «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская республика и Маврикий.

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