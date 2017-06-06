Филип: проблема с мусором в Кишиневе решится через месяц

Отметим, что жители коммуны Бубуечь, пригород Кишинева, четыре дня подряд блокировали доступ спецтехники к свалке, которая находятся в этом населенном пункте. Люди требуют построить перерабатывающие предприятия или искать другие места для складирования отходов. После подобных протестов в 2010 году была закрыта мусорная свалка в селе Цынцэрены, а в конце мая этого года такую акцию провели и жители села Бубуечь.

«Мы находимся в ситуации, когда пришлось созвать заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это связано с той критической проблемой, с которой сталкивается Кишинев, — невозможность вывоза отходов. Это проблема, которая тянется многие годы. Ответственность за это лежит исключительно на мэрии Кишинева», — сказал Филип.

Он отметил, что заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям проведено по просьбе министерства здравоохранения и министерства окружающей среды, так как есть риск эпидемиологической ситуации в Кишиневе.

По словам Филипа, состоялись встречи представителей правительства, профильных ведомств и мэрии Кишинева.

Кроме того, глава кабмина провел встречу с жителями коммуны Бубуечь.

«Мы обсудили эту проблему. К сожалению, ситуация чрезвычайная. Мы должны вмешаться… Мы договорились с коллегами из министерства окружающей среды представить стратегический взгляд на то, что касается менеджмента бытовых отходов в Молдове», — сказал Филип.

Он подчеркнул, что сформирована рабочая группа, которая в ближайшие дни представит конкретный план действий, чтобы решить проблему с мусором.

«По итогам дискуссий мы нашли некоторые решения на краткосрочный и среднесрочный период. Обсуждение продолжится. Но мы договорились, что с завтрашнего дня начнется вывоз мусора из Кишинева. Затем предстоит много работы», — сказал Филип, добавив, что на устранение проблемы полностью потребуется максимум месяц.