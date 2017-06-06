Сенат США принял резолюцию по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Сенат США в понедельник принял резолюцию, призывающую к переносу посольства США в Израиле из
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Сенат США в понедельник принял резолюцию, призывающую к переносу посольства США в Израиле из
За документ проголосовало большинство из 100 сенаторов.
Как отмечается в аннотации к резолюции «О праздновании 50-летия воссоединения Иерусалима», документ подтверждает «давнюю американскую двухпартийную политику, что постоянный статус Иерусалима остается вопросом, который должен решаться между сторонами путем переговоров об окончательном статусе в отношении решения о сосуществовании двух государств».
Также он подтверждает норму закона от 1995 года, который предусматривал перенос посольства США в Иерусалим.
Резолюция сената не носит обязательный характер, а отражает позицию высшего законодательного органа США по обозначенному вопросу.
В результате победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль взял под контроль Восточный Иерусалим, законодательно отделил его от Западного берега реки Иордан и объявил свой суверенитет над объединенным Иерусалимом. Палестинцы не признают это решение и считают город своей столицей.
Конгресс в 1995 году принял закон о переносе посольства США в Израиле из
В июне Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп решил сохранить посольство США в
План мирного урегулирования