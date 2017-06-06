Катар намерен урегулировать разногласия с другими странами путем диалога

По его словам, «есть попытки навязать Катару опеку со стороны других государств». «Эти попытки Катар отвергает самым решительным образом», — добавил глава МИД. Он также отметил, что разрыв дипломатических отношений некоторых арабских стран с Катаром «не окажет влияния на повседневную жизнь в Катаре».

Дипломат также сообщил, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отложил свое телеобращение, чтобы глава Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах мог полностью использовать свою посредническую миссию во время визита в столицу Саудовской Аравии. По словам министра, глава Катара «отложил свое выступление, чтобы предоставить возможность эмиру Кувейта эффективно использовать свой визит в Саудовскую Аравию» для урегулирования ситуации вокруг Катара.

Минувшим вечером эмир Кувейта призвал главу Катара направить усилия на преодоление дипломатического кризиса между Дохой и отдельными арабскими государствами. Шейх Сабах также указал на необходимость «обеспечить возможность для усилий по снятию напряженности в отношениях между братскими странами». Позже было объявлено, что кувейтский эмир во вторник отправляется с визитом в Саудовскую Аравию, где встретится с руководством королевства для обсуждения сложившейся ситуации вокруг Катара.