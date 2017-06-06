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02:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Литвы назвала главной угрозой существование России и Белоруссии

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала главной угрозой для прибалтийских стран и Польши существование России и Белоруссии на востоке. Об этом она заявила перед началом государственного визита в Эстонию, передает BaltNews.

Источник: AP 2017

По ее словам, Прибалтика и Польша являются восточным приграничьем НАТО. «Само соседство с Россией и Белоруссией — угроза ему. Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Белоруссии для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада», — заявила президент.

25 марта Грибаускайте называла Россию угрозой для всей Европы. В феврале она заявила, что планирующиеся в этом году российско-белорусские военные учения «Запад-2017» свидетельствуют о подготовке Москвы и Минска к войне с Западом.

3 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что слова о возможности нападения России на прибалтийские страны является проявлением навязываемой им на Западе русофобии. «Это такая тотальная русофобия, истеричная русофобия», — сказал он, добавив, что в Кремле подобные проявления антироссийских настроений вызывают сожаления.

Комментарии
4
Владимир Михайлов
Ну, а что ей еще делать остается. Назад дороги уже нет.
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Александр Михайлов
Может прибалтам с поляками что бы не ощущать постоянную угрозу от соседства с Россией переселиться в США или Англию? Тогда бы были бы в центе НАТО и нет проблем. А вообще то самой большой угрозой для прибалтов и поляков являются их президенты, а Грибаускайте давно уже пора к психиатору обратиться, а то неровен час закоротит)))
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* Мюнхаузен
Власти Литвы заявили, что обнаружили российскую пятую колонну на территории своего государства. И я в это поверил, пока не прочитал дальше. Как оказалось, это оказались обычные школьники двух школ Вильнюса, которые провели летние каникулы на территории России и сделали несколько фото в одежде, похожую на одежду спецназа России. После того, как они вернулись из России, они разместили свои фото в соц сетях, тем самым совершив грубую шпионскую ошибку и были разоблачены....))))
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