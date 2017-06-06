Президент Литвы назвала главной угрозой существование России и Белоруссии

По ее словам, Прибалтика и Польша являются восточным приграничьем НАТО. «Само соседство с Россией и Белоруссией — угроза ему. Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Белоруссии для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада», — заявила президент.

25 марта Грибаускайте называла Россию угрозой для всей Европы. В феврале она заявила, что планирующиеся в этом году российско-белорусские военные учения «Запад-2017» свидетельствуют о подготовке Москвы и Минска к войне с Западом.