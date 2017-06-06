Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
«Будто наблюдала двух разных людей»: журналистка о Путине
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
03:20 (мск), источник: VLADNEWS

С августа в Приморье начнет действовать упрощенный визовый режим

Правительство утвердило правила оформления и въезда.

Правила оформления электронных виз и въезда в страну иностранцев на основании этих виз утвердило правительство России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИНТЕРФАКС Россия. Документ подготовило минвостокразвития. Стоит отметить, что ранее такого механизма не было, и появится он впервые на Дальнем Востоке.

Напомним, что получить визу могут граждане 18 стран: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония. Для получения необходимо заполнить специальную анкету на сайте МИД. В течение четырех дней будет дан ответ. Плюс ко всему на руках у гражданина должен быть загранпаспорт и билеты во Владивосток. Первоначально прилететь в Приморье можно будет на 8 дней.

Новый механизм выдачи электронных виз будет вводиться поэтапно с 1 августа.

Планируется, что введение упрощенного визового порядка повысит инвестиционную привлекательность ДВФО и расширит деловые контакты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Приморье проводят проверка по факту смертельного ДТП
Сборная России по футболу одержала разгромную победу
АНБ США: «российские» хакеры атаковали американские избиркомы
СМИ узнали о выплате Катаром выкупа террористам
Секретные заемщики не вернули в российский бюджет $1 млрд
Президент Литвы видит угрозу в России и Белоруссии
Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми
МВД планирует повысить пошлины на загранпаспорта и права
Спорт
Зоб сборной. Слишком дорогая победа России над Венгрией Матч России с Венгрией подарил главную беду из возможных - даже крупное поражение было бы не столь болезненным
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Необычные приемы для керамической плитки
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
Проект планировки метро в Мытищах появится в 2017 году
Стать обманутым дольщиком можно будет лишь единожды
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь