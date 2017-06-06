С августа в Приморье начнет действовать упрощенный визовый режим
Правительство утвердило правила оформления и въезда.
Правительство утвердило правила оформления и въезда.
Правила оформления электронных виз и въезда в страну иностранцев на основании этих виз утвердило правительство России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИНТЕРФАКС Россия. Документ подготовило минвостокразвития. Стоит отметить, что ранее такого механизма не было, и появится он впервые на Дальнем Востоке.
Напомним, что получить визу могут граждане 18 стран: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китайская Народная Республика, Корейская
Новый механизм выдачи электронных виз будет вводиться поэтапно с 1 августа.
Планируется, что введение упрощенного визового порядка повысит инвестиционную привлекательность ДВФО и расширит деловые контакты.