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03:04 (мск), источник: РИА Новости

В АНБ США заявили, что «российские» хакеры атаковали американские избиркомы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В секретном докладе Агентства национальной безопасности США (АНБ) утверждается, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США, сообщает портал Intercept, ссылаясь на полученную от некоего анонима копию документа.

При этом подчеркивается, что результаты этих «атак», а также какое-либо влияние на избирательный процесс не установлены.

В секретном докладе Агентства национальной безопасности США, анонимно предоставленном порталу, говорится о «вмешательстве России» в выборы в США. Доклад датируется 5 мая. В докладе утверждается, что кибератаку осуществило главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), но никакой подтверждающей это информации в публикации не приводится.

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«Сотрудники ГРУ… осуществили операции по кибершпионажу в отношении названной компании США в августе 2016 года, очевидно, чтобы получить информацию о программном обеспечении, связанном с выборами… Хакеры, вероятно, использовали данные, полученные в ходе этой операции, чтобы … запустить фишинговую кампанию, связанную с регистрацией избирателей, направленную на местные государственные организации США», — приводит портал цитату из доклада.

В публикации утверждается, что хакеры якобы имели своей целью выборы в США и в других странах, сосредотачиваясь на частях избирательной системы, прямо связанных с процессом регистрации избирателей, включая частного производителя устройств, специализирующихся на подтверждении списков избирателей.

В докладе не сообщается о влиянии вмешательства на итоги выборов и отмечается, что достижения хакеров точно не ясны. Однако в докладе допускается, что хакеры, вероятно, могли нарушить какие-либо элементы системы голосования.

Как утверждается в докладе, план хакеров якобы заключался в том, чтобы выдать себя за разработчика электронного голосования.

Утверждается, что далее хакеры старались обманным путем заставить сотрудников избирательных компаний открыть документы в Microsoft Word, в которых было заключено вредоносное программное обеспечение. После того, как сотрудники открывали этот файл, хакеры могли получить полный контроль над зараженным компьютером, сообщает портал.

В результате, по информации доклада, АНБ зарегистрировали семь вероятных жертв хакерской атаки. Сообщается, что, по крайней мере, один аккаунт сотрудника был взломан.

АНБ отмечает, что результаты атаки остались неясными. «Неизвестно, насколько успешны были попытки взломать предполагаемых жертв путем вышеупомянутых фишинговых операций, и какие возможные данные могли быть получены хакерами», — отмечает АНБ.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Некоторое время назад для расследования «связей Трампа с Россией», наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.

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