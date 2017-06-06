В АНБ США заявили, что «российские» хакеры атаковали американские избиркомы

При этом подчеркивается, что результаты этих «атак», а также какое-либо влияние на избирательный процесс не установлены. В секретном докладе Агентства национальной безопасности США, анонимно предоставленном порталу, говорится о «вмешательстве России» в выборы в США. Доклад датируется 5 мая. В докладе утверждается, что кибератаку осуществило главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), но никакой подтверждающей это информации в публикации не приводится.

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«Сотрудники ГРУ… осуществили операции по кибершпионажу в отношении названной компании США в августе 2016 года, очевидно, чтобы получить информацию о программном обеспечении, связанном с выборами… Хакеры, вероятно, использовали данные, полученные в ходе этой операции, чтобы … запустить фишинговую кампанию, связанную с регистрацией избирателей, направленную на местные государственные организации США», — приводит портал цитату из доклада. В публикации утверждается, что хакеры якобы имели своей целью выборы в США и в других странах, сосредотачиваясь на частях избирательной системы, прямо связанных с процессом регистрации избирателей, включая частного производителя устройств, специализирующихся на подтверждении списков избирателей. В докладе не сообщается о влиянии вмешательства на итоги выборов и отмечается, что достижения хакеров точно не ясны. Однако в докладе допускается, что хакеры, вероятно, могли нарушить какие-либо элементы системы голосования.

Как утверждается в докладе, план хакеров якобы заключался в том, чтобы выдать себя за разработчика электронного голосования.