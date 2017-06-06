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03:20 (мск), источник: РИА Новости

В США арестовали информатора, которая передала СМИ засекреченные документы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Власти США арестовали государственного подрядчика по обвинению в передаче засекреченных документов в СМИ, сообщает министерство юстиции США.

Сообщается, что документы передала 25-летняя Риэлити Виннер, сотрудница компании Pluribus International Corporation. Она была принята на работу в феврале, тогда же получила допуск к информации с грифом «совершенно секретно».

«Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя», — говорится в пресс-релизе минюста. В сообщении говорится, что Виннер была арестована в субботу.

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Сообщается, что Виннер в мае отправила доклад по электронной почте новостному изданию. Название издания не уточняется, но, по данным источника телеканала NBC, речь идет о портале Intercept.

Ранее портал Intercept со ссылкой на засекреченный доклад Агентства национальной безопасности США (АНБ) сообщило о том, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США. Портал Intercept ссылается на полученную от некоего анонима копию документа. При этом подчеркивается, что результаты этих «атак», а также какое-либо влияние на избирательный процесс не установлены.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Некоторое время назад для расследования «связей Трампа с Россией», наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.

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