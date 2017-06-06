В США арестовали информатора, которая передала СМИ засекреченные документы
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Власти США арестовали государственного подрядчика по обвинению в передаче засекреченных документов в СМИ, сообщает министерство юстиции США.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Власти США арестовали государственного подрядчика по обвинению в передаче засекреченных документов в СМИ, сообщает министерство юстиции США.
Сообщается, что документы передала 25-летняя Риэлити Виннер, сотрудница компании Pluribus International Corporation. Она была принята на работу в феврале, тогда же получила допуск к информации с грифом «совершенно секретно».
«Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя», — говорится в
Сообщается, что Виннер в мае отправила доклад по электронной почте новостному изданию. Название издания не уточняется, но, по данным источника телеканала NBC, речь идет о портале Intercept.
Ранее портал Intercept со ссылкой на засекреченный доклад Агентства национальной безопасности США (АНБ) сообщило о том, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США. Портал Intercept ссылается на полученную от некоего анонима копию документа. При этом подчеркивается, что результаты этих «атак», а также
Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения,