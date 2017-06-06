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03:40 (мск), источник: Вести Приморье

Владимир Миклушевский проведет рабочий день в Красноармейском районе Приморья

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский во вторник, 6 июня, направился в очередную рабочую командировку по краю. В этот раз глава региона посетит одну из самых крупных территорий на севере края — Красноармейский муниципальный район.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Основная цель поездки — проверить, как восстановлен район после прошлогоднего тайфуна «Лайонрок». Так, глава региона намерен побывать в детском саду и школе села Мельничное.

В наиболее пострадавшем от наводнения селе Вострецово Красноармейского района Владимир Миклушевский посетит жителей, которые приобрели по сертификатам новое жилье, а также восстановили на полученные выплаты жилье после тайфуна.

В селе Новопокровка Губернатор осмотрит мост через реку Лукьяновка, а также встретится с депутатами Красноармейского района и проведет двустороннюю встречу с главой муниципалитета.

Напомним, в Красноармейском районе Приморья в результате прошлогоднего тайфуна «Лайонрок» пострадали почти пять тысяч семей. На выплаты пострадавшим из краевого и федерального бюджетов направлено более 250 миллионов рублей. Всего выплаты получили более 12,5 тысяч человек.

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