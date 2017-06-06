Владимир Миклушевский проведет рабочий день в Красноармейском районе Приморья

Основная цель поездки — проверить, как восстановлен район после прошлогоднего тайфуна «Лайонрок». Так, глава региона намерен побывать в детском саду и школе села Мельничное.

В наиболее пострадавшем от наводнения селе Вострецово Красноармейского района Владимир Миклушевский посетит жителей, которые приобрели по сертификатам новое жилье, а также восстановили на полученные выплаты жилье после тайфуна.

В селе Новопокровка Губернатор осмотрит мост через реку Лукьяновка, а также встретится с депутатами Красноармейского района и проведет двустороннюю встречу с главой муниципалитета.

Напомним, в Красноармейском районе Приморья в результате прошлогоднего тайфуна «Лайонрок» пострадали почти пять тысяч семей. На выплаты пострадавшим из краевого и федерального бюджетов направлено более 250 миллионов рублей. Всего выплаты получили более 12,5 тысяч человек.