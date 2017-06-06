Глава МИД Катара заявил, что не знает реальных причин эскалации конфликта

«Что касается причин этой эскалации, то, говоря откровенно, мы не знаем, были ли какие-либо реальные причины у этого кризиса, или он основан на чем-то, чего мы не осознаем. Если бы у этого были реальные причины, они были бы поставлены на обсуждение в ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. — RNS), но этого сделано не было. Этого не было сделано на Американсо-исламо-арабском саммите в Эр-Рияде. Не было никаких указаний», — посетовал министр.

Аль Тани также обвинил арабские СМИ в «оскорблении братского народа» и «беспрецедентной эскалации напряженности» сразу после первых новостей о разрыве дипотношенй.

«Имела место беспрецедентная эскалация со стороны СМИ этих государств. Они оскорбляли братский народ и использовали такие средства, которые никогда ранее не применялись в отношении руководства. Катар не ответил встречной эскалацией. Мы пытались бороться с этим мудро. Мы не ответили им на том же уровне», — отметил министр.

Ранее 5 июня дипломатические отношения с Катаром разорвали сразу семь стран, обвинив государство в поддержке террористических организаций: Египет, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия, позднее Мальдивы. Позднее 6 июня к ним присоединился Маврикий.