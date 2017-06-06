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04:04 (мск), источник: RNS

Глава МИД Катара заявил, что не знает реальных причин эскалации конфликта

Власти Катара не знают, какими являются реальные причины эскалации конфликта на Ближнем Востоке, промежуточным результатом которых явился разрыв дипотношений восьми стран Ближнего Востока с Катаром. Об этом министр иностранных дел государства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил в интервью ведущему катарскому телеканалу «Аль-Джазира».

«Что касается причин этой эскалации, то, говоря откровенно, мы не знаем, были ли какие-либо реальные причины у этого кризиса, или он основан на чем-то, чего мы не осознаем. Если бы у этого были реальные причины, они были бы поставлены на обсуждение в ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. — RNS), но этого сделано не было. Этого не было сделано на Американсо-исламо-арабском саммите в Эр-Рияде. Не было никаких указаний», — посетовал министр.

Аль Тани также обвинил арабские СМИ в «оскорблении братского народа» и «беспрецедентной эскалации напряженности» сразу после первых новостей о разрыве дипотношенй.

«Имела место беспрецедентная эскалация со стороны СМИ этих государств. Они оскорбляли братский народ и использовали такие средства, которые никогда ранее не применялись в отношении руководства. Катар не ответил встречной эскалацией. Мы пытались бороться с этим мудро. Мы не ответили им на том же уровне», — отметил министр.

Ранее 5 июня дипломатические отношения с Катаром разорвали сразу семь стран, обвинив государство в поддержке террористических организаций: Египет, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия, позднее Мальдивы. Позднее 6 июня к ним присоединился Маврикий.

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