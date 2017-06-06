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04:48 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что США необходим запрет на въезд граждан из «опасных» стран

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова подчеркнул необходимость временного запрета на въезд гражданам из «опасных» стран.

Источник: РИА Новости

«Правильно, нам нужен запрет на въезд для конкретных опасных стран, а не какой-то политически корректный термин, который не поможет нам защитить наших людей — написал американский президент в своем аккаунте в Twitter.

Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или в которых террористы находят себе убежище. Первый аналогичный указ Трамп подписал 27 января, то есть через неделю после своей инаугурации. В нем в «черный список» было включено семь государств, в том числе Ирак, который во второй версии был из него исключен.

На прошлой неделе администрация Трампа официально обратилась в Верховный суд с просьбой восстановить действие указа после того, как ряд судов приостановили введение запрета в силу.

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