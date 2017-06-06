Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Стало известно о количестве погибших из-за взрыва под Киевом
Пенсии в России предложили платить иначе
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Еда, футбол и авиация: последствия конфликта Катара с соседямиСаудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Шестидневная война
05:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Правительство РФ направит дополнительно 1,2 млрд рублей на развитие Комсомольска-на-Амуре

Сенатор Александр Шишкин уверен, что федеральные власти и дальше будут уделять пристальное внимание развитию Дальнего Востока.

Хабаровск, 6 июня, AmurMedia.

Комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре получит дополнительно 1 млрд 200 тысяч рублей. Деньги пойдут на инженерную школу, набережную и детский больничный комплекс. Об этом заявила в понедельник, 5 июня, исполняющая обязанности директора бюджетного департамента Минвостокразвития России Наталья Бурданова, выступая на заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Член Совета Федерации РФ от Хабаровского края Александр Шишкин считает, что федеральные власти должны продолжить уделять пристальное внимание развитию дальневосточных регионов страны, сообщает корр. ИА AmurMedia в Москве.

— Если говорить о корректировке проекта бюджета, то ресурсное обеспечение государственных программ Минивостокразвития увеличилось на 170 млн рублей, — отметила Наталья Бурданова.

По ее словам, на Дальнем Востоке в ближайшее время будут создавать условия для обеспечения въезда в Россию иностранцев на основании электронных виз.

— Самое больное место на Дальнем Востоке — это объекты транспортной инфраструктуры и аэропорты. У нас есть вся информация о потребностях дальневосточных субъектов в финансировании, о планах по строительству и реконструкции. Более того, у нас есть комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре. План предполагал выделение на развитие города в 2017 году 5 млрд рублей. Федеральные органы не смогли в полном объеме профинансировать данные мероприятия.

Наталья Бурданова подчеркнула, что в рамках двух инвестиционных проектов в Дальнем Востоке произошел сдвиг ввода в эксплуатацию объектов на 2018 год.

— В результате высвободилось 1 млрд 200 тысяч рублей. Эти деньги мы предлагаем перераспределить на комплексный план по развитию Комсомольска-на-Амуре.

Как заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, выделенные деньги будут направлены на создание в Комсомольске-на-Амуре комфортной городской среды.

— Необходимо повышать качество жизни в Хабаровском крае, развивать его промышленный потенциал, социальную сферу. Все эти задачи будут решены в рамках реализации плана по развитию Комсомольска-на-Амуре. Деньги в частности пойдут на проведение мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие города. Кроме того, они пойдут на развитие объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма в городе, — добавил сенатор.

В заключение он добавил, что федеральные власти должны продолжить уделять пристальное внимание развитию дальневосточных регионов страны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Люди в городе: Хехцир и сковородки в жизни математика Марины Купянской
Сборная России по футболу одержала разгромную победу
АНБ США: «российские» хакеры атаковали американские избиркомы
СМИ узнали о выплате Катаром выкупа террористам
Секретные заемщики не вернули в российский бюджет $1 млрд
Президент Литвы видит угрозу в России и Белоруссии
Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми
МВД планирует повысить пошлины на загранпаспорта и права
Спорт
Зоб сборной. Слишком дорогая победа России над Венгрией Матч России с Венгрией подарил главную беду из возможных - даже крупное поражение было бы не столь болезненным
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 способов испортить идеальный интерьер
Опубликованы первые результаты голосования по реновации
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Собянин предсказал снижение стоимости жилья в Москве
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь