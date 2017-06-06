Правительство РФ направит дополнительно 1,2 млрд рублей на развитие Комсомольска-на-Амуре
Сенатор Александр Шишкин уверен, что федеральные власти и дальше будут уделять пристальное внимание развитию Дальнего Востока.
Сенатор Александр Шишкин уверен, что федеральные власти и дальше будут уделять пристальное внимание развитию Дальнего Востока.
Хабаровск, 6 июня, AmurMedia.
Комплексный план развития
— Если говорить о корректировке проекта бюджета, то ресурсное обеспечение государственных программ Минивостокразвития увеличилось на 170 млн рублей, — отметила Наталья Бурданова.
По ее словам, на Дальнем Востоке в ближайшее время будут создавать условия для обеспечения въезда в Россию иностранцев на основании электронных виз.
— Самое больное место на Дальнем Востоке — это объекты транспортной инфраструктуры и аэропорты. У нас есть вся информация о потребностях дальневосточных субъектов в финансировании, о планах по строительству и реконструкции. Более того, у нас есть комплексный план развития
Наталья Бурданова подчеркнула, что в рамках двух инвестиционных проектов в Дальнем Востоке произошел сдвиг ввода в эксплуатацию объектов на 2018 год.
— В результате высвободилось 1 млрд 200 тысяч рублей. Эти деньги мы предлагаем перераспределить на комплексный план по развитию
Как заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, выделенные деньги будут направлены на создание в
— Необходимо повышать качество жизни в Хабаровском крае, развивать его промышленный потенциал, социальную сферу. Все эти задачи будут решены в рамках реализации плана по развитию
В заключение он добавил, что федеральные власти должны продолжить уделять пристальное внимание развитию дальневосточных регионов страны.