Правительство РФ направит дополнительно 1,2 млрд рублей на развитие Комсомольска-на-Амуре

Хабаровск, 6 июня, AmurMedia.

Комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре получит дополнительно 1 млрд 200 тысяч рублей. Деньги пойдут на инженерную школу, набережную и детский больничный комплекс. Об этом заявила в понедельник, 5 июня, исполняющая обязанности директора бюджетного департамента Минвостокразвития России Наталья Бурданова, выступая на заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Член Совета Федерации РФ от Хабаровского края Александр Шишкин считает, что федеральные власти должны продолжить уделять пристальное внимание развитию дальневосточных регионов страны, сообщает корр. ИА AmurMedia в Москве.

— Если говорить о корректировке проекта бюджета, то ресурсное обеспечение государственных программ Минивостокразвития увеличилось на 170 млн рублей, — отметила Наталья Бурданова.

По ее словам, на Дальнем Востоке в ближайшее время будут создавать условия для обеспечения въезда в Россию иностранцев на основании электронных виз.

— Самое больное место на Дальнем Востоке — это объекты транспортной инфраструктуры и аэропорты. У нас есть вся информация о потребностях дальневосточных субъектов в финансировании, о планах по строительству и реконструкции. Более того, у нас есть комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре. План предполагал выделение на развитие города в 2017 году 5 млрд рублей. Федеральные органы не смогли в полном объеме профинансировать данные мероприятия.

Наталья Бурданова подчеркнула, что в рамках двух инвестиционных проектов в Дальнем Востоке произошел сдвиг ввода в эксплуатацию объектов на 2018 год.

— В результате высвободилось 1 млрд 200 тысяч рублей. Эти деньги мы предлагаем перераспределить на комплексный план по развитию Комсомольска-на-Амуре.

Как заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, выделенные деньги будут направлены на создание в Комсомольске-на-Амуре комфортной городской среды.

— Необходимо повышать качество жизни в Хабаровском крае, развивать его промышленный потенциал, социальную сферу. Все эти задачи будут решены в рамках реализации плана по развитию Комсомольска-на-Амуре. Деньги в частности пойдут на проведение мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие города. Кроме того, они пойдут на развитие объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма в городе, — добавил сенатор.

В заключение он добавил, что федеральные власти должны продолжить уделять пристальное внимание развитию дальневосточных регионов страны.