В Красноярске предстанет перед судом бывшая чиновница Надежда Маршалкина
Женщина обвиняется в получении крупных взяток.
Женщина обвиняется в получении крупных взяток.
Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю, в Красноярске завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежды Маршалкиной.
Бывшая чиновница обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, фальсификации решения общего собрания акционеров, фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг.
В ближайшее время Маршалкина предстанет перед судом.