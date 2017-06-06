В Красноярске предстанет перед судом бывшая чиновница Надежда Маршалкина

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю, в Красноярске завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежды Маршалкиной.

Бывшая чиновница обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, фальсификации решения общего собрания акционеров, фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг.

В ближайшее время Маршалкина предстанет перед судом.