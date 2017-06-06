Тука выступил за диктатуру в Украине

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Нынешний политический строй в Украине не имеет ничего общего с демократией, точно так же как и все политические объединения не имеют ничего общего с политикой, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Тот государственный строй, который мы имеем сегодня, он не в состоянии вывести нашу страну из того глубочайшего кризиса, в котором мы оказались. Я сторонник более жестких мер — диктатуры. То, что мы имеем сейчас, нам просто вешают лапшу на уши, называя это демократией. Не думаю, что выборы, которые продаются, которые покупаются на избирательных участках, потом покупаются в судах, а потом формируются за счет денег — это наше светлое будущее», — сказал Тука в эфире телеканала NewsOne.