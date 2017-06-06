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07:44 (мск), источник: NewsKo

Михаил Бабич и Денис Мантуров посетили выставку промышленных предприятий ПФО в Перми

Полномочного представителя президента РФ в ПФО и министра промышленности и торговли РФ во время рабочего визита по Перми сопровождает глава Пермского края Максим Решетников.

В ходе визита Михаил Бабич и Денис Мантуров посетили выставку промышленных предприятий ПФО. Более 50 компаний из семи субъектов ПФО презентовали свою продукцию, выпущенную в рамках диверсификации производства, на площадке ПАО НПО «Искра».

Среди участников выставки — крупные производственные объединения, заводы, научно-исследовательские институты, предприятия лёгкой промышленности. Вниманию членов официальной делегации было представлены образцы продукции, выпускаемые прикамскими предприятиями: «Протон-ПМ», «Мотовилихинские заводы», «ОДК-Стар», кластер «Фотоника», группа компаний «Лукойл-Пермь», «Суксунский оптико-механический завод». Были представлены экспозиции промышленных предприятий Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Саратовской, Пензенской и Кировской областей.

Посетители выставки познакомились с проектами диверсификации производства НПО «Искра» для топливно-энергетического комплекса, а также концепцией создания индустриального парка на базе «Мотовилихинских заводов».

Максим Решетников в ходе осмотра выставки обратил внимание на значимость поддержки местных производителей:

«Сегодняшнее мероприятие с участием полпреда президента и министра промышленности и торговли очень важно, поскольку не только позволяет проинформировать предприятия о тех тенденциях, которые есть, но и найти необходимые решения существующих проблем. Мы чувствуем поддержку коллег на федеральном уровне. Многие вопросы были решены уже в процессе обсуждения, по другим даны поручения. Исходя из этого, мы можем быть уверены, в том, что пермская промышленность и дальше будет развиваться в связке с пермской наукой и пермской системой образования».

После этого прошло заседание совета по промышленной политике Приволжского федерального округа.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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