Ирек Ялалов пообещал проехаться и посмотреть на город

«17 000 квадратных метров разметки, работы по разметке продолжаются. По состоянию на третье июня отремонтировано более 17 000 квадратных метров. На сегодняшний день выполнен также ямочный ремонт на территории 250 домов», — рассказала Владимир Чернов, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы. Он отметил, что после праздника все в городе будет очищено до пяти утра.

Глава города, Ирек Ялалов, отметил, что после праздников он проедется вместе с коммунальными службами в автобусе и посмотрит, насколько благоустроен город. Сити-менеджер выразил недовольство тем, что во время ремонта дорог остаются узкие полоски. «А потом все упреки идут в сторону мэра, а эти бракоделы же не объясняют, что причина в них», — отметил Ялалов.