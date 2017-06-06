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07:47 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов пообещал проехаться и посмотреть на город

Сегодня на оперативном совещании были затронуты вопросы благоустройства города.

Источник: Proufu.ru

«17 000 квадратных метров разметки, работы по разметке продолжаются. По состоянию на третье июня отремонтировано более 17 000 квадратных метров. На сегодняшний день выполнен также ямочный ремонт на территории 250 домов», — рассказала Владимир Чернов, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы. Он отметил, что после праздника все в городе будет очищено до пяти утра.

Глава города, Ирек Ялалов, отметил, что после праздников он проедется вместе с коммунальными службами в автобусе и посмотрит, насколько благоустроен город. Сити-менеджер выразил недовольство тем, что во время ремонта дорог остаются узкие полоски. «А потом все упреки идут в сторону мэра, а эти бракоделы же не объясняют, что причина в них», — отметил Ялалов.

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