Ирек Ялалов пообещал проехаться и посмотреть на город
Сегодня на оперативном совещании были затронуты вопросы благоустройства города.
Сегодня на оперативном совещании были затронуты вопросы благоустройства города.
«17 000 квадратных метров разметки, работы по разметке продолжаются. По состоянию на третье июня отремонтировано более 17 000 квадратных метров. На сегодняшний день выполнен также ямочный ремонт на территории 250 домов», — рассказала Владимир Чернов, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы. Он отметил, что после праздника все в городе будет очищено до пяти утра.
Глава города, Ирек Ялалов, отметил, что после праздников он проедется вместе с коммунальными службами в автобусе и посмотрит, насколько благоустроен город.