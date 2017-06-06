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07:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Сити-менеджер Уфы призвал усилить безопасность в День города

Ирек Ялалов обратился к силовым структурам.

Уфимский градоначальник обратился к МВД и городским службам с просьбой усилить безопасность на площадках проведения Дня России и Дня города. Традиционный праздничный салют в этом году пройдет без перекрытия проспекта Октября, что удобно для жителей Уфы, но несет и определенные риски.

Кроме того, Ирек Ялалов попросил коммунальщиков заранее позаботиться об ограждениях на местах строительства новых объектов.

За последние несколько месяцев в Европе произошло сразу несколько терактов, связанных с проведением массовых мероприятий. Экстремисты таранили толпы на грузовых автомобилях и фургонах. По этой причине силовые структуры усиливают безопасность по всей России — доступ транспорта на всех площадках ограничивается бетонными блоками.

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