Сити-менеджер Уфы призвал усилить безопасность в День города

Уфимский градоначальник обратился к МВД и городским службам с просьбой усилить безопасность на площадках проведения Дня России и Дня города. Традиционный праздничный салют в этом году пройдет без перекрытия проспекта Октября, что удобно для жителей Уфы, но несет и определенные риски.

Кроме того, Ирек Ялалов попросил коммунальщиков заранее позаботиться об ограждениях на местах строительства новых объектов.

За последние несколько месяцев в Европе произошло сразу несколько терактов, связанных с проведением массовых мероприятий. Экстремисты таранили толпы на грузовых автомобилях и фургонах. По этой причине силовые структуры усиливают безопасность по всей России — доступ транспорта на всех площадках ограничивается бетонными блоками.