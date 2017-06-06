Новый аким Усть-Каменогорска устроил разнос полицейским

На нескольких улицах Усть-Каменогорска проводится средний и ямочный ремонт дорожного покрытия. Конечно, это создает помехи для движения автотраспорта.

Акима Усть-Каменогорска Куата Тумабаева возмутила работа полицейских на участках дорог, где движение ограничено из-за ремонта. Вместо того, чтобы помогать водителям, они постоянно останавливают и штрафуют их, передает NUR.KZ со ссылкой на страницу городского акимата в Facebook.

В ходе рабочей поездки по объектам аким города заметил, что сотрудники ДПС, дежурящие на дорогах, где протекает ремонт, вместо того, чтобы помогать разгрузить поток транспорта, беспрестанно останавливают автомобили, и штрафуют водителей.

Это возмутило Тумабаева, ведь сотрудники правоохранительных органов должны понимать: из 4 полос движения две перекрыты из-за ремонта, а на оставшихся сосредоточен весь транспорт. В этом случае необходимо помогать, а не усложнять ситуацию.

Свое негодование аким города высказал в ходе рабочего совещания и передал заместителю начальника местной полицейской службы, чтобы в этом вопросе поскорее разобрались.