Новый аким Усть-Каменогорска устроил разнос полицейским
Тумабаева возмутила их работа на дорогах, где идет ремонт.
Тумабаева возмутила их работа на дорогах, где идет ремонт.
Акима
На нескольких улицах
В ходе рабочей поездки по объектам аким города заметил, что сотрудники ДПС, дежурящие на дорогах, где протекает ремонт, вместо того, чтобы помогать разгрузить поток транспорта, беспрестанно останавливают автомобили, и штрафуют водителей.
Это возмутило Тумабаева, ведь сотрудники правоохранительных органов должны понимать: из 4 полос движения две перекрыты
Свое негодование аким города высказал в ходе рабочего совещания и передал заместителю начальника местной полицейской службы, чтобы в этом вопросе поскорее разобрались.