Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Самый толстый в мире мальчик похудел
«Будто наблюдала двух разных людей»: журналистка о Путине
Пенсии в России предложили платить иначе
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
10В тени красоты
20Крепостные стены XXI века
08:54 (мск), источник: Nur.kz

Новый аким Усть-Каменогорска устроил разнос полицейским

Тумабаева возмутила их работа на дорогах, где идет ремонт.

Акима Усть-Каменогорска Куата Тумабаева возмутила работа полицейских на участках дорог, где движение ограничено из-за ремонта. Вместо того, чтобы помогать водителям, они постоянно останавливают и штрафуют их, передает NUR.KZ со ссылкой на страницу городского акимата в Facebook.

На нескольких улицах Усть-Каменогорска проводится средний и ямочный ремонт дорожного покрытия. Конечно, это создает помехи для движения автотраспорта.

В ходе рабочей поездки по объектам аким города заметил, что сотрудники ДПС, дежурящие на дорогах, где протекает ремонт, вместо того, чтобы помогать разгрузить поток транспорта, беспрестанно останавливают автомобили, и штрафуют водителей.

Это возмутило Тумабаева, ведь сотрудники правоохранительных органов должны понимать: из 4 полос движения две перекрыты из-за ремонта, а на оставшихся сосредоточен весь транспорт. В этом случае необходимо помогать, а не усложнять ситуацию.

Свое негодование аким города высказал в ходе рабочего совещания и передал заместителю начальника местной полицейской службы, чтобы в этом вопросе поскорее разобрались.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Битва платьев: кто оделся лучше - Садвакасова, Есмахан или Арапбаева
Сборная России по футболу одержала разгромную победу
ФБР арестовало информатора СМИ после публикации отчета АНБ
СМИ узнали о выплате Катаром выкупа террористам
Секретные заемщики не вернули в российский бюджет $1 млрд
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
В ЕС считают, что Европе пора взять вопросы обороны в свои руки
Усманов и Навальный получили полный текст решения суда по иску
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 способов испортить идеальный интерьер
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В Петербурге построят несколько новых платных автодорог
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь