Главы СИБ и МИДЕИ расскажут, почему высылали пять российских дипломатов

Планируется обсудить ситуацию вокруг объявления персонами нон грата пяти российских дипломатов.

Причины этого решения представят директор Службы информации и безопасности Михай Балан и министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур.

Пресса назвала имена трех сотрудников посольства России в Молдове, которых обязали покинуть нашу страну. Это военный атташе Игорь Довбня, помощник военного атташе Александр Грудин и первый секретарь посольства Ринат Андержанов.

В ответ на действия Кишинева МИД России выслал из страны пятерых молдавских дипломатов.