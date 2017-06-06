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08:49 (мск), источник: Publika.md

Главы СИБ и МИДЕИ расскажут, почему высылали пять российских дипломатов

Президент Игорь Додон проведет сегодня заседание Высшего совета безопасности.

Источник: Publika.md

Планируется обсудить ситуацию вокруг объявления персонами нон грата пяти российских дипломатов.

Причины этого решения представят директор Службы информации и безопасности Михай Балан и министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур.

Пресса назвала имена трех сотрудников посольства России в Молдове, которых обязали покинуть нашу страну. Это военный атташе Игорь Довбня, помощник военного атташе Александр Грудин и первый секретарь посольства Ринат Андержанов.

В ответ на действия Кишинева МИД России выслал из страны пятерых молдавских дипломатов.

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