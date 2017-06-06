WSJ: Юнкер и Соботка считают, что ЕС следует уделять больше внимания обороне

«Пришло время Европе взять в свои руки вопросы, касающиеся ее обороны и безопасности. Никто другой этого не сделает, — подчеркивается в статье. — На этой неделе будет сделан очередной шаг в этом направлении, когда лидеры ЕС встретятся в Праге на Международной конференции по вопросам обороны и безопасности, чтобы наметить план действий».

«Наше партнерство с НАТО по-прежнему играет жизненно важную роль для нашего будущего», — отмечается в публикации. Вместе с тем Юнкер и Соботка указывают: «ЕС должен не только дополнять НАТО, но и реагировать на внешние угрозы независимо и адекватно».

«Слишком долго Европа была повинна в том, что полагалась на чужую военную мощь», — пишут глава Еврокомиссии и чешский премьер. Они констатируют: «ЕС, не считая Великобритании, в 2016 году потратил лишь 1,32% от своих общих расходов на оборону». «Не следует забывать, что Россия направила более 5% своего ВВП на оборону в прошлом году, тогда как Китай увеличил ассигнования на оборону более чем в два раза за последнее десятилетие», — отмечают Юнкер и Соботка.

Международная конференция по вопросам обороны и безопасности начнется в Праге 9 июня. Как заявлял ранее Соботка, форум организует чешское правительство совместно с Еврокомиссией.