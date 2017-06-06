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07:48 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Юнкер и Соботка считают, что ЕС следует уделять больше внимания обороне

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Евросоюзу следует проявлять большую самостоятельность в вопросах, касающихся обороны и обеспечения безопасности. Такая точка зрения приводится в совместной статье председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Чехии Богуслава Соботки, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal.

Источник: AP 2017

«Пришло время Европе взять в свои руки вопросы, касающиеся ее обороны и безопасности. Никто другой этого не сделает, — подчеркивается в статье. — На этой неделе будет сделан очередной шаг в этом направлении, когда лидеры ЕС встретятся в Праге на Международной конференции по вопросам обороны и безопасности, чтобы наметить план действий».

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«Наше партнерство с НАТО по-прежнему играет жизненно важную роль для нашего будущего», — отмечается в публикации. Вместе с тем Юнкер и Соботка указывают: «ЕС должен не только дополнять НАТО, но и реагировать на внешние угрозы независимо и адекватно».

«Слишком долго Европа была повинна в том, что полагалась на чужую военную мощь», — пишут глава Еврокомиссии и чешский премьер. Они констатируют: «ЕС, не считая Великобритании, в 2016 году потратил лишь 1,32% от своих общих расходов на оборону». «Не следует забывать, что Россия направила более 5% своего ВВП на оборону в прошлом году, тогда как Китай увеличил ассигнования на оборону более чем в два раза за последнее десятилетие», — отмечают Юнкер и Соботка.

Международная конференция по вопросам обороны и безопасности начнется в Праге 9 июня. Как заявлял ранее Соботка, форум организует чешское правительство совместно с Еврокомиссией.

В конференции примут участие представители руководящих органов Евросоюза и НАТО, военно-промышленного комплекса, политики, ученые и предприниматели стран Европы. Основной темой, как ожидается, станет координация усилий государств, входящих в ЕС, в сфере обороны.

Комментарии
2
Николай Будуров
да, да и, главным у них будет германия, а затем начнут искать виновных в преграде своих амбиций.Коммунисты-и свои,и чужие им уж не помеха, украину уже нагнули.И как же эту Русь извести? Прямо, как в сказке о бабе яге-русский дух угнетает!
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А Б
Юнкер абсолютно прав, в нынешней обстановке полагаться только на помощь НАТО вряд ли целесообразно, поэтому странам ЕС необходимо создать свою единую армию, речь о чём идёт уже довольно давно. В этом случае объединённая Европа сможет более оперативно реагировать на возникновение угроз странам ЕС и принимать соответствующие ответные меры не ожидая помощи от НАТО.
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