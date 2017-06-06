Глава Прикамья выступит на заседании заксобрания
ПЕРМЬ, 6 июня, ФедералПресс. На сайте заксобрания Пермского края выложен анонс предстоящего внеочередного заседания, которое пройдет в ближайший четверг 8 июня.
ПЕРМЬ, 6 июня, ФедералПресс. На сайте заксобрания Пермского края выложен анонс предстоящего внеочередного заседания, которое пройдет в ближайший четверг 8 июня.
Первым вопросом повестки числится доклад главы Прикамья Максима Решетникова. Он расскажет о приоритетных направлениях работы правительства Пермского края.
После депутаты должны принять постановление о назначении министра финансов Пермского края. Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на этот пост в министерстве финансов РФ согласована кандидатура Елены Чугариной.
Еще более важный вопрос для краевых законодателей — назначение даты выборов губернатора Пермского края. Ею им предстоит утвердить 10 сентября 2017 года.