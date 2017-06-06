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08:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Глава Прикамья выступит на заседании заксобрания

ПЕРМЬ, 6 июня, ФедералПресс. На сайте заксобрания Пермского края выложен анонс предстоящего внеочередного заседания, которое пройдет в ближайший четверг 8 июня.

Источник: РИА "Новости"

Первым вопросом повестки числится доклад главы Прикамья Максима Решетникова. Он расскажет о приоритетных направлениях работы правительства Пермского края.

После депутаты должны принять постановление о назначении министра финансов Пермского края. Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на этот пост в министерстве финансов РФ согласована кандидатура Елены Чугариной.

Еще более важный вопрос для краевых законодателей — назначение даты выборов губернатора Пермского края. Ею им предстоит утвердить 10 сентября 2017 года.

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