Глава Прикамья выступит на заседании заксобрания

Первым вопросом повестки числится доклад главы Прикамья Максима Решетникова. Он расскажет о приоритетных направлениях работы правительства Пермского края.

После депутаты должны принять постановление о назначении министра финансов Пермского края. Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на этот пост в министерстве финансов РФ согласована кандидатура Елены Чугариной.

Еще более важный вопрос для краевых законодателей — назначение даты выборов губернатора Пермского края. Ею им предстоит утвердить 10 сентября 2017 года.