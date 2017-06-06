Вячеслав Шпорт планирует накормить весь Дальний Восток

Хабаровск, 6 июня, AmurMedia.

Цель накормить весь Хабаровский край и соседние регионы поставил Вячеслав Шпорт. Губернатор сообщил о том, что реализовать запланированное удастся за счет активной работы сразу по четырем сельскохозяйственным направлениям, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В ходе объезда строящихся фермерских объектов в Хабаровском районе, Вячеслав Шпорт отметил, что в ближайших планах увеличить количество производимой сельскохозяйственной продукции. При этом, продуктов должно хватить как на край, так и на близлежащие регионы.

— К сожалению, пока сельское хозяйство требует поддержки. Однако, у нас уже есть прогресс. Менее чем за десять лет выработка яиц увеличилась на 10 млн. штук. Сейчас мы ставим задачу увеличить прирост еще на 40 млн. Так мы планируем закрыть тему яиц по краю и выйти на рынки соседей, ведь сегодня наш продукт пользуется спросом, — сообщил Вячеслав Шпорт.

Реализовать такие объёмы сельскохозяйственной продукции планируется за счет возведения новых фермерских комплексов.

— У нас край промышленный, край интеллектуальный, край инновационный. И сюда приходит инвестор, который создает продукт с большой добавочной стоимостью. На новых предприятиях есть хорошо оплачиваемые и квалифицированные рабочие места. Мы стараемся инвесторов привлекать для создания предприятий инновационных, — добавил Вячеслав Шпорт.

Губернатор также отметил, что пока что ведется активная работа по четырем направлениям развития сельского хозяйства в Хабаровском крае.

— Мы стараемся развивать направление свиноводческое, молочное, овощей и яичное. Пока что лидирует последнее. Что же касается производства молока, то пока в крае эта ниша свободна, но мы планируем её занять, — подытожил Вячеслав Шпорт.