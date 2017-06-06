Жителей Самары наградили за заслуги в воспитании детей и самоотверженность

В понедельник, 5 июня в городской думе состоялась церемония награждения Почетными знаками «За заслуги в воспитании детей» и «За самоотверженность» жителей Самары, сообщает администрация областного центра.

Наградой «За заслуги в воспитании детей» отметили родителей, воспитывающих двух и более детей, имеющих достижения в учебе, спорте, творчестве. В этом году Почетные знаки получили три семьи: Ирина и Владислав Сизовы, Ольга и Алексей Сысоевы, Ольга Сиплавина, мать-одиночка, воспитывающая шесть дочерей.

Награду «За самоотверженность» получил 71-летний Борис Фетисов, обезвредивший преступника, угрожавшего ножом продавщице цветов, пожарный Дмитрий Егоров, вынесший из горящего дома в условиях нулевой видимости несовершеннолетнего ребенка, и Алексей Кабанов, который во время командировки в Гонконге спас утопающего мужчину.

Напомним, эти награды были учреждены городской думой Самары в 2014 году. За три года Почетный знак «За заслуги в воспитании детей» получили 11 самарцев и восемь — «За самоотверженность».