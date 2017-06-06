Кому не будут платить пособия в Казахстане, объяснила министр Дуйсенова

«Три вида пособий, предоставляемых на сегодняшний день многодетным и малообеспеченным семьям, а именно, специальное пособие, назначаемое независимо от уровня доходов гражданина, детское пособие, определяемое в зависимости от дохода семьи, и адресная социальная помощь путём объединения будут предоставляться в качестве единой адресной социальной помощи», — пояснила она.

По её словам, система нового формата решит вопрос оптимизации пособий и увеличения их размера. Для этого будет усилена адресность социальной помощи и объединят предоставляемые пособия.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании Правительства отметила, что в Казахстане с 1 января 2018 года внедряется адресная социальная помощь нового формата.

По её словам, после этого казахстанцам не придётся для получения этих трёх пособий готовить три пакета документов, обращаются в три разных учреждения. По новой системе достаточно будет подготовить один пакет документов и обращаться нужно будет только в Центр занятости населения.

Тамара Дуйсенова сообщила, что общая сумма трёх пособий составляет 6 396 тенге на каждого члена малообеспеченной семьи. При новой системе сумма помощи, дополнительно предоставляемой каждому члену семьи, увеличится примерно на 2500 тенге.

«В результате с 2018 года размер предоставляемого пособия будет увеличен в среднем на 25% в сравнении с пособием, получаемым на сегодняшний день. Для оказания адресной социальной помощи в следующем году предусмотрены дополнительные финансовые средства в размере 42,8 млрд тенге», — рассказала она.

Министр подчеркнула, что значительные финансовые средства будут предоставляться малообеспеченным семьям на принципах обусловленности. Она пояснила, что если в семье есть трудоспособные граждане, то они в обязательном порядке должны участвовать в мерах занятости.

«То есть, дополнительно к предоставляемой адресной социальной помощи каждому трудоспособному гражданину со стороны государства оказывается поддержка в обучении и получении профессии с последующим трудоустройством или в открытии собственного дела и получении кредита для этих целей», — уточнила Дуйсенова.

Она пояснила, что в случае если трудоспособный член семьи откажется от работы, предоставляемой по программе занятости, тогда соцпомощь не будет выплачиваться.

«В случае отказа трудоспособных граждан от такой поддержки по собственной воле, адресная социальная помощь не будет назначаться, а если они по своему усмотрению прекратят участие в мерах занятости, то будет остановлена выплата уже назначенной адресной социальной помощи. Детям, не достигшим совершеннолетия, матерям, занятым уходом за детьми, гражданам трудоспособного возраста, которые по объективным причинам не имеют возможности трудиться, социальная помощь будет назначаться и выплачиваться без каких-либо условий», — рассказала министр.

Тамара Дуйсенова также доложила о проводимой подготовительной работе для внедрения новой системы выплаты адресной социальной помощи.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в свою очередь подчеркнул, что работа в этом направлении уже достаточно долго проводится.

«В целом, предлагаю одобрить проводимую работу и обратить внимание на следующее: вы сами говорите — это разъяснительная работа среди населения. Все граждане должны знать о проводимой реформе, обо всех изменениях. Сейчас мы ОСМС разъясняем. Теперь по адресной социальной помощи изменения, чтобы люди путаницу не устроили, чтобы люди чётко понимали, что ОСМС у нас так пойдёт, по адресной социальной помощи — другое направление пойдёт. И здесь очень хорошо, что подворный обход идёт, но, тем не менее, у нас ещё полгода есть, надо, Тамара Касымовна, вместе с акиматами постоянно проводить разъяснительную работу», — поручил он.

Глава Правительств отметил, что в Казахстане подняли до уровня 50% от прожиточного минимума адресную социальную помощь.

«Чтобы у нас не было какого-то социального недопонимания со стороны населения. Это очень важная работа — совместно с акиматами провести разъяснительную работу. Здесь большую роль будет играть работа центров занятости. Надо будет смотреть на состав кадров, которые там работают, они будут в первую очередь сталкиваться, если не будет полноценного разъяснения наших граждан, то мы получим много вопросов», — подчеркнул он.