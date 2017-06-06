Почти 15% всех долгов по зарплате в России приходится на Приморский край — Топилин

Почти 15% всей задолженности по заработной плате в РФ приходится на Приморский край. Сейчас предприятия региона должны работникам более 500 млн рублей. Об этом на брифинге в Южно-Сахалинске сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, по словам Топилина, одним из основных должников является завод «Радиоприбор» в Приморье. Сейчас на заводе применяются меры экономического характера по поиску эффективного собственника. «В течение этого года проблему эту мы должны решить», — заверил министр.